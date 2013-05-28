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Dünya

Alkol yasağına Daily Telegraph'ta 'Türkiye'de islami faşizm' yorumu

Daily Telegraph uygulamanın, her yıl Türkiye’ye gelen 2.5 milyonu İngiliz olmak üzere 30 milyon turistin durumunu etkileyip etkilemeyeceğininse belirsiz olduğunu yazdı

28 Mayıs 2013 20:27

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Türkiye’deki alkol satışına sınırlama getiren yasal düzenlemeye ilgili Türkiye kamuoyundan gelen tepkilerin aktarıldığı haberde, bir tekel işletmecisinin düzenleme için "islami faşizm" ifadelerine yer verdi.

Gazetenin muhabiri Justin Vela’nın İstanbul’dan kaleme aldığı haberde, AKP hükümetinin ülkeyi İslamileştirdiği yönünde kaygıları bulunan kesimlerin bu son uygulamaya gösterdikleri tepkiye yer verildi.

Gazeteye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Beyoğlu’ndaki bir Tekel işletmecisi, uygulamayı İslami faşizm olarak değerlendirdi.

Gazetenin görüşüne yer verdiği Erdeniz Ucan adlı bir kişiyse uygulamanın laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

Daily Telegraph uygulamanın, her yıl Türkiye’ye gelen 2.5 milyonu İngiliz olmak üzere 30 milyon turistin durumunu etkileyip etkilemeyeceğinin belirsiz olduğunu yazıyor.

Gazete bu konuyla ilgili bir İngiliz turizm firmasının yetkilisinden görüş almış: “Londra merkezli turizm firması Cachet Travel’dan Ghislain Sireilles, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Türkiye için birçok olumlu adım atmış olduğunu ama diğer yandan alkol kısıtlaması gibi uygulamalar nedeniyle ‘biraz kaygılı’ olduğunu söylüyor. Sireilles, ‘Bu, Türkiye’yi biraz daha tutucu, belki biraz daha muhafazakâr ve özgürlüğünü biraz kaybediyor gibi gösteriyor’ diyor.”

Bununla birlikte firma yetkilisi Sireilles, alkol kısıtlamasının Türkiye’yi daha az cazip bir gezi istikameti haline getireceğine çok ihtimal vermemiş: “Müşterilerimiz sadece içki içmeye gitmiyor. Türkiye’ye mekânları görmeye gidiyorlar, arkeoloji için, tarih için gidiyorlar.”

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