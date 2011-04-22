-ALKOL YASAĞI POLİSLERİ AYAKLANDIRDI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Fransa'da çevik kuvvet polisine öğle yemeklerinde alkol alma yasağının getirilmesi, polis sendikalarının tepkisine yol açtı. Şimdiye kadar öğle yemeklerinde bir bardak bira ya da şarap içmelerine izin verilen çevik kuvvet polisleri (CRS), kararı "saçma" diye niteleyerek, öğle yemeklerinde bira ya da şarap içmelerinin eski yıllara dayanan bir gelenek olduğunu belirttiler. Polisler, kararı kendi içlerinde protesto edeceklerini bildirdiler. Fransız çevik kuvvet polis memurlarının geçen Ekim'de bir öğrenci protestosu sırasında bira içerken görüntülenmesi, yetkililerin çalışma saatleri içinde polis memurlarına alkol yasağı getirmelerine yol açtı. Geçmişte gösterilere müdahalelerindeki sert tutumları, özellikle lise öğrencilerinin protestoları sırasında kullanılan şiddetin dozunun artması dolayısıyla eleştirilen CRS polisleri, zor durumlarda çalıştıklarını ve bazen yemeklerini sokakta yemek zorunda kaldıklarını bu nedenle bira içerken görüntülendiklerini savundular. Fransız emniyet teşkilatında 1989 yılına ait bir talimat, polis memurlarına yemeklerini bir alkollü içki ile yemelerine izin veriyor. Yeni talimat ise CRS açısından herşeyi değiştirerek, Fransa'yı İngiltere gibi çalışma saatleri içinde polis memurlarına sıkı bir şekilde alkol yasağı uygulayan ülkeler arasına sokuyor. Fransa'nın en büyük polis sendikası SGP-FO, karar alınırken kendilerine danışılmadığını belirterek, "Bir bira veya bir bardak şarap içme hakkımız var, bu kafayı çekiyoruz demek değil" diye açıklama yaptı. Sendika, emniyet teşkilatına bir şikayet mektubu göndererek, bunun nihai bir karar olup olmadığını sordu.