Denizli'de eğitim - öğretim kurumlarına yakın alkol ve tütün mamulleri işletmelerine güvenlik kamerası zorunluluğu getirildi

Denizli’de 18 yaşından küçük çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla eğitim ve öğretim kurumlarına 200 metre mesafedeki alkol, tütün mamulleri satış ruhsatı bulunan işyerlerine kamera sistemi kurulacağı açıklandı.

Denizli Valiliği tarafından alınan kararda, "Bu kararın amacı Denizli ili sınırları içerisinde 18 yaşından küçük çocukların alkol, sigara ve zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamaktır. Bu karar, Denizli ilinde eğitim ve öğretim kurumlarına 200 metre mesafedeki alkol ve tütün mamulleri satış ruhsatı bulunan işyerlerinde görüntülü kamera sistemi kurulmasını kapsamaktadır." denildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar kapsamında eğitim ve öğretim kurumlarına 200 metre mesafedeki alkol ve tütün mamulleri satış ruhsatı bulunan işyerlerine kamera sistemi kurulacaktır.Güvenlik kamera sistemi işyerlerinin satış alanı ile tüm giriş/çıkışlarını (varsa işyeri otoparkını) değişik açılardan görebilecek ve yüz/eşkal belirlemeye yardımcı olacak şekilde konuşlandırılacaktır. Güvenlik kameraları yeterli çözünürlükte, karanlık ortamlar da net kayıt yapabilen gece görüşlü, 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilme özelliğine sahip olacaktır. Görüntü kayıtları, en az (30) otuz gün arşivlenebilir depo özelliğine sahip olacak, arşiv görüntüleri gerektiğinde tarih ve saat girilerek kolayca ulaşabilecek özellikte olacaktır. Güvenlik kamerası konuşlandırma işlemleri bu kararın tebliğ tarihinden itibaren (3) üç ay içerisinde tamamlanacaktır.