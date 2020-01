-Alkol ve alkollü içki tesisleri ile ilgili izin bedelleri belirlendi ANKARA (A.A) - 23.12.2011 - Alkol ve alkollü içki tesisleri ile ilgili izin bedelleri yeniden belirlendi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, 2012 yılı için tesis kurma izin bedeli, distile alkollü içki işletmelerinde her bin litre proje kapasitesi başına 58,24 lira, şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli işletmelerinde, her bin litre proje kapasitesi başına 5,80 lira, bira işletmelerinde, her yüz bin litre proje kapasitesi başına 291,27 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izni verilirken bakiyesi tahsil edilecek. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan üretim izin bedellerinin distile alkollü içkilerde 44 bin 719 lirayı, şarap ve birada 7 bin 638 lirayı geçmesi halinde, maktuen bu bedeller tahsil edilecek. Proje tadilatı izin bedeli ise, sadece kapasite artırımı ve ürün çeşitlemesinde, tesis kurma izin bedelinin uygun katları şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilecek. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun bir diğer kararıyla da hizmet bedeli de aylık satış raporuna göre beher bin litre başına distile alkollü içkiler için 44,72 lira, şarap, meyve şarabı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 6,62 lira, biralar için 1,66 lira olarak uygulanacak. Alkol Geri Kazanımı Amacıyla Etil Alkol veya Metanol İçeren Ürün, Yan Ürün ve Üretim Artıklarını İşleme Tesislerine İlişkin 17 Ağustos 2005 tarihli, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları da yürürlükten kaldırıldı.