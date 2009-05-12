Alkol utancı, Ukraynalı bakanı istifa ettirdi

Almanya'nın Frankfurt havaalanında içkili olduğu ve olay çıkarttığı gerekçesiyle bir süre alıkonulan Ukrayna İçişleri Bakanı Yuri Luzenko istifa etti.



Luzenko, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan ve Parlamento başkanından, istifa talebinin hemen bugün Parlamentodaki oturumda ele alınmasını istediğini söyledi.



Luzenko, Almanya'daki skandalın ardından görevini etkili biçimde yerine getiremeyeceğini düşündüğü için istifa ettiğini belirtti.



Alman polisi, 4 Mayıs'ta Frankfurt havaalanında içkili olduğu için olay çıkarttığı gerekçesiyle Luzenko ve 19 yaşındaki oğlunun bir süre alıkonulduğunu açıklamıştı.



Habere göre, Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitmeye hazırlanan Lufthansa'ya ait yolcu uçağının kaptanı, içkili oldukları gerekçesiyle Luzenko ve oğlunu uçağa almak istememiş, bunun üzerine olay çıkartan bakan ve oğlu polis tarafından nezarethaneye götürülmüştü.



Luzenko, olay sırasında içkili olmadığını söylemiş, muhalefet, bakanın görevinden alınmasını istemişti.

