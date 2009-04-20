Alkol tüketimi yüzde 20 arttı

Türkiye'deki alkollü içki satışları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 19.6 oranında artarak, 1.1 milyar litreye ulaştı. En yüksek artış şarapta yaşanırken, günlük rakı tüketimi 122 bin litreyi buldu.



Toplam nüfusu 71,4 milyon olan 26,5 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'deki alkollü içki satışları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 19,6 oranında artarak, 1 milyar 101 milyon 582 bin 924 litreye ulaştı.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) edindiği bilgiye göre, ithalat dahil, 2006 yılında 880 milyon 971 bin 67 litre olan alkollü içki satışları, 2007 yılında 921 milyon 241 bin 826 litreye yükseldi. Satış miktarı, geçen yıl ise 180 milyon 341 bin 98 litre daha arttı ve 1,1 milyar litreyi buldu.



2008 yılındaki satışların 1 milyar 95 milyon 621 bin 44 litresini yerli üretim, 5 milyon 961 bin 880 litresini de ithal ürünler oluşturdu. Geçen yıl 78 milyon 913 bin 915 litre de alkollü içki ihraç edildi.



Günde 122 bin 199 litre rakı satıldı



TAPDK verileri, geçen yıl rakı tüketiminde de belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. 2007 yılında, 2006'ya göre 3 milyon 801 bin 657 litre azalan rakı satışları, geçen yıl yeniden yükselme gösterdi ve 44 milyon 602 bin 479 litre oldu. Böylece, 2008 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 886 bin 456 litre daha fazla rakı satıldı. Günlük rakı satışı da 122 bin 199 litreyi buldu.



Alkollü içki satışlarında en yüksek artış ise şarapta yaşandı. 2008 yılında 2007'ye göre, satış miktarında yüzde 66'lık artış kaydedilen şarapta, bir önceki yıl 22 milyon 840 bin 795 litre olan toplam satış, geçen yıl 37 milyon 907 bin 519 litreye yükseldi. Bu şekilde, şarap satışı 15 milyon 66 bin 724 litre arttı.



2007 yılında 399 bin 97 litre olan şampanya satışları da 460 bin 547 litreye çıktı



Bu süreçte viski satışları 1 milyon 433 bin 995 litreden, 1 milyon 671 bin 75 litreye, votka satışları 5 milyon 978 bin 868 litreden, 8 milyon 808 bin 434 litreye, cin satışları 1 milyon 145 bin 477 litreden, 1 milyon 234 bin 617 litreye yükseldi.



Böylece, viski satışlarında 237 bin, votka satışlarında 2 milyon 830 bin, cin satışlarında da 89 bin litrelik bir artış kaydedildi.



Likör satışları da bir önceki yıla göre 634 bin 923 litre artış göstererek, 1 milyon 284 bin 706 litreye çıktı. Vermut satışında 77 bin, rom satışında 51 bin litrelik artış meydana gelirken, kanyak satışları ise 516 bin 124 litreden, 482 bin 481 litreye geriledi.



Birahaneler doldu



2008 yılında, 2006 ve 2007'de olduğu gibi bira satışlarındaki artış trendi devam etti. Geçen yıl, bir önceki yıla göre ülkemizde 80 milyon 256 bin 814 litre daha fazla bira tüketildi ve toplam satış 925 milyon 20 bin 469 litreye ulaştı.



Geçen yıl, Türkiye çapında günde ortalama 2 milyon 534 bin 303 litre bira satılırken, Almanya ve Danimarka'da 120 litre olan kişi başına yıllık bira tüketimi, Türkiye'de 10,5 litreden 13 litreye çıktı. Avrupa'da ortalama 60 litre civarında olan şarap tüketimi de Türkiye'de 0,5 litre oldu.



2008’de en çok viski ithal edildi



Alkollü içkilerde mutlak alkol derecesine göre bir değerlendirme yapıldığında ise 2007 yılında ithal ürünlerle birlikte 68 milyon 689 bin 374 litre olan toplam satış, geride bıraktığımız yıl 76 milyon 900 bin 803 litreye yükseldi.



Bu arada, 2008 yılında 1 milyon 671 bin 75 litre viski ithal edilirken, votka ithalatı 1 milyon 150 bin 75 litre, şarap ithalatı 926 bin 226 litre, likör ithalatı 465 bin 606 litre olarak gerçekleşti.



Alkollü içki ihracatında en büyük kalemi ise bira oluşturdu. Geçen yıl 73 milyon 611 bin 503 litre bira, 2 milyon 711 bin 534 litre rakı, 2 milyon 342 bin 914 litre şarap, 152 bin 9 litre de votka ihraç edildi.

