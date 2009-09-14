Alkol tüketimi artıyor

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında, 2008 yılının aynı
dönemine göre 4,5 milyon litre daha fazla içki satıldı.
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) edinilen
bilgiye göre, 2006 yılının ilk 6 aylık döneminde 453 milyon 345 bin 363 litre
olan alkollü içki satışı, 2007 yılının aynı döneminde 465 milyon 971 bin 71
litreye, 2008 yılında ise 531 milyon 769 bin 663 litreye yükseldi. Söz konusu
rakam, bu yılın ilk yarısında ise 536 milyon 276 bin 249 litre olarak
gerçekleşti.
Bu şekilde 4 yıllık dönemde yurt içindeki toplam alkollü
içki satışı, 1 milyar 987 milyon 362 bin 346 litreye ulaştı.
Rakı tüketimi düşüyor
Verilere göre, 6 aylık dönemde geçen yılın aynı
dönemine göre ülkemizde satılan alkollü içki miktarı da, 4 milyon 506 bin 586
litre artış gösterdi.
Bu yıl Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'de 485
milyon 373 bin 764 litre bira, 20 milyon 906 bin 762 litre şarap, 840 bin 266
litre de viski satıldı.
Bu şekilde, geçen yıla göre 4 milyon 508 bin 366
litre daha fazla bira, 1 milyon 111 bin 369 litre daha fazla şarap, 19 bin 252
litre de daha fazla viski içildi.
6 aylık dönemde votka satışları da 4
milyon 213 bin 272 litreden 4 milyon 599 bin 113 litreye yükseldi. Böylece,
votka tüketiminde de 385 bin 841 litrelik bir artış kaydedildi.
Buna
karşılık, rakı tüketimi düştü. Resmi verilere göre, 2008 yılının ilk 6 ayında 23
milyon 595 bin 612 litre olan rakı satışları, bu yıl 22 milyon 245 bin 230
litreye geriledi. 2009'un ilk yarısında, geçen yıla göre rakı tüketiminde 1
milyon 350 bin 382 litrelik bir azalma meydana geldi.
Aynı şekilde
şampanya satışları da 231 bin 161 litreden 94 bin 229 litreye indi. Bu şekilde
ilk 6 ayda geçen yıla göre, 136 bin 932 litre daha az şampanya
patlatıldı.
Diğer içkilerde durum
Ocak-Haziran
döneminde 146 bin 707 litre vermut, 219 bin 70 litre kanyak-brendi, 146 bin 215
litre rom, 659 bin 639 litre likör, 397 bin 383 litre diğer fermente alkollü
içki, 527 bin 385 litre de ardıç aromalı içki satıldı. Diğer alkollü içkilerin
satış miktarı ise 120 bin 486 litre olarak belirlendi.
6 aylık verilere
göre ülkemizde günde 2 milyon 667 bin litre bira, 114 bin 872 litre şarap, 122
bin 226 litre rakı, 4 bin 616 litre de viski içiliyor. Böylece 2009 yılı içinde
günlük alkollü içki satışı 2 milyon 946 bin 573 litreyi buldu. Buna göre
ülkemizde her saat ortalama 122 bin 774 litre, her dakika da 2.046 litre alkollü
içki satılmış oldu.
Alkollü içki ihracatı
Bu
arada 2006 yılının ilk yarısında 43 milyon 553 bin 277 litre, 2007 yılında 34
milyon 501 bin 52 litre, 2008 yılında ise 36 milyon 969 bin 122 litre olan
alkollü içki ihracatı, bu yıl aynı dönemde 53 milyon 152 bin 84 litreye
yükseldi.
İçki ihracatında da başı 51 milyon 423 bin 437 litre ile bira
çekti. Bunu 1 milyon 55 bin 87 litre ile şarap, 591 bin 401 litre ile rakı, 48
bin 282 litre ile votka, 29 bin 969 litre ile de diğer fermente alkollü içkiler
izledi.
2006-2008 döneminde turist sayısı yüzde 32,9 arttı
Türkiye'de alkollü içki satışları büyük şehirler ve tatil
yörelerinde yoğunlaşıyor. Bu açıdan turist sayısındaki artış da önem taşıyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, 2006 yılında 19
milyon 819 bin olan turist sayısı 2007 yılında 23 milyon 341 bine, 2008 yılında
26 milyon 337 bine yükseldi.
Bu dönemde turist sayısı yüzde 32,9
oranında, 6 milyon 518 bin kişi arttı.
Yıl yıl alkollü içki satışları
TAPDK verilerine göre, 2006, 2007, 2008 ve 2009
yıllarının ilk 6 aylık dönemlerinde alkollü içki satışları, ürün bazında şu
gelişimi gösterdi:
Ürünler 2006 2007 2008
2009
Bira 412.370.940 429.366.426 480.865.398
485.373.764
Köpüklü şarap 168.254 135.719 231.161
94.229
Şarap 11.683.008 10.245.397 19.795.393
20.906.762
Vermut 77.310 94.665 173.325
146.707
Diğer ferm.al.iç. 21.917 186.131 288.531
397.383
Kanyak-brendi 284.057 272.613 309.887
219.070
Viski 735.637 874.731 821.014
840.266
Rom 78.761 127.145 175.127
146.215
Ardıç aromalı-cin 785.604 628.660 586.407
527.385
Votka 3.115.957 3.059.667 4.213.272
4.599.113
Likör 444.117 413.748 594.299
659.639
Rakı 23.540.451 20.440.675 23.595.612
22.245.230
Diğer distile içk. 39.350 125.494 120.237
120.486
TOPLAM 453.345.363 465.971.071 531.769.663
536.276.249
Not: Veriler 6 aylık dönemleri
kapsamaktadır.