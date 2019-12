Alkol tüketimi artıyor

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında, 2008 yılının aynı dönemine göre 4,5 milyon litre daha fazla içki satıldı.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) edinilen bilgiye göre, 2006 yılının ilk 6 aylık döneminde 453 milyon 345 bin 363 litre olan alkollü içki satışı, 2007 yılının aynı döneminde 465 milyon 971 bin 71 litreye, 2008 yılında ise 531 milyon 769 bin 663 litreye yükseldi. Söz konusu rakam, bu yılın ilk yarısında ise 536 milyon 276 bin 249 litre olarak gerçekleşti.



Bu şekilde 4 yıllık dönemde yurt içindeki toplam alkollü içki satışı, 1 milyar 987 milyon 362 bin 346 litreye ulaştı.



Rakı tüketimi düşüyor



Verilere göre, 6 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ülkemizde satılan alkollü içki miktarı da, 4 milyon 506 bin 586 litre artış gösterdi.



Bu yıl Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'de 485 milyon 373 bin 764 litre bira, 20 milyon 906 bin 762 litre şarap, 840 bin 266 litre de viski satıldı.



Bu şekilde, geçen yıla göre 4 milyon 508 bin 366 litre daha fazla bira, 1 milyon 111 bin 369 litre daha fazla şarap, 19 bin 252 litre de daha fazla viski içildi.



6 aylık dönemde votka satışları da 4 milyon 213 bin 272 litreden 4 milyon 599 bin 113 litreye yükseldi. Böylece, votka tüketiminde de 385 bin 841 litrelik bir artış kaydedildi.



Buna karşılık, rakı tüketimi düştü. Resmi verilere göre, 2008 yılının ilk 6 ayında 23 milyon 595 bin 612 litre olan rakı satışları, bu yıl 22 milyon 245 bin 230 litreye geriledi. 2009'un ilk yarısında, geçen yıla göre rakı tüketiminde 1 milyon 350 bin 382 litrelik bir azalma meydana geldi.



Aynı şekilde şampanya satışları da 231 bin 161 litreden 94 bin 229 litreye indi. Bu şekilde ilk 6 ayda geçen yıla göre, 136 bin 932 litre daha az şampanya patlatıldı.



Diğer içkilerde durum



Ocak-Haziran döneminde 146 bin 707 litre vermut, 219 bin 70 litre kanyak-brendi, 146 bin 215 litre rom, 659 bin 639 litre likör, 397 bin 383 litre diğer fermente alkollü içki, 527 bin 385 litre de ardıç aromalı içki satıldı. Diğer alkollü içkilerin satış miktarı ise 120 bin 486 litre olarak belirlendi.



6 aylık verilere göre ülkemizde günde 2 milyon 667 bin litre bira, 114 bin 872 litre şarap, 122 bin 226 litre rakı, 4 bin 616 litre de viski içiliyor. Böylece 2009 yılı içinde günlük alkollü içki satışı 2 milyon 946 bin 573 litreyi buldu. Buna göre ülkemizde her saat ortalama 122 bin 774 litre, her dakika da 2.046 litre alkollü içki satılmış oldu.



Alkollü içki ihracatı



Bu arada 2006 yılının ilk yarısında 43 milyon 553 bin 277 litre, 2007 yılında 34 milyon 501 bin 52 litre, 2008 yılında ise 36 milyon 969 bin 122 litre olan alkollü içki ihracatı, bu yıl aynı dönemde 53 milyon 152 bin 84 litreye yükseldi.



İçki ihracatında da başı 51 milyon 423 bin 437 litre ile bira çekti. Bunu 1 milyon 55 bin 87 litre ile şarap, 591 bin 401 litre ile rakı, 48 bin 282 litre ile votka, 29 bin 969 litre ile de diğer fermente alkollü içkiler izledi.



2006-2008 döneminde turist sayısı yüzde 32,9 arttı



Türkiye'de alkollü içki satışları büyük şehirler ve tatil yörelerinde yoğunlaşıyor. Bu açıdan turist sayısındaki artış da önem taşıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, 2006 yılında 19 milyon 819 bin olan turist sayısı 2007 yılında 23 milyon 341 bine, 2008 yılında 26 milyon 337 bine yükseldi.



Bu dönemde turist sayısı yüzde 32,9 oranında, 6 milyon 518 bin kişi arttı.



Yıl yıl alkollü içki satışları



TAPDK verilerine göre, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarının ilk 6 aylık dönemlerinde alkollü içki satışları, ürün bazında şu gelişimi gösterdi:



Ürünler 2006 2007 2008 2009



Bira 412.370.940 429.366.426 480.865.398

485.373.764

Köpüklü şarap 168.254 135.719 231.161

94.229

Şarap 11.683.008 10.245.397 19.795.393

20.906.762

Vermut 77.310 94.665 173.325

146.707

Diğer ferm.al.iç. 21.917 186.131 288.531

397.383

Kanyak-brendi 284.057 272.613 309.887

219.070

Viski 735.637 874.731 821.014

840.266

Rom 78.761 127.145 175.127

146.215

Ardıç aromalı-cin 785.604 628.660 586.407

527.385

Votka 3.115.957 3.059.667 4.213.272

4.599.113

Likör 444.117 413.748 594.299

659.639

Rakı 23.540.451 20.440.675 23.595.612

22.245.230

Diğer distile içk. 39.350 125.494 120.237

120.486

TOPLAM 453.345.363 465.971.071 531.769.663

536.276.249



Not: Veriler 6 aylık dönemleri kapsamaktadır.