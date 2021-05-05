Alkol sattığı için gözaltına alınan esnaf: Uyuşturucu satıcısına böyle baskın olmuyor

Koronavirüs'le mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma boyunca alkollü içki satışının yasaklanmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Alkol sattığı için dün dükkânı kapattırılıp gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan esnaf, "Uyuşturucu satıcısına böyle baskın olmuyor" diyerek polis baskısı ve baskınlarına tepki gösterdi.

Esnaf Murat T. (35), iki ekip otosuyla baskın yapılır gibi gözaltına alındığını dile getirerek, “Bakkal ruhsatım var ve elimize ulaşan bir yasak kararı yoktu" dedi.

"Süleyman Soylu’nun açıklamalarını gerekçe gösterdiler"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Murat T., polislerin dükkânına telefondan görüntü alarak girdiğini dile getirerek, “Alkol satmak yasak, neden satıyorsun?” dediklerini söyledi. Murat T., “Ben de marketlerde satışın devam ettiğini, elimize yasak ulaşmadığını söyledim. Onlar da Süleyman Soylu’nun açıklamalarını gerekçe gösterdiler. Dükkânımı kapattırıp beni karakola götürdüler. Hiçbir şekilde karşı koymadım. Beni saatlerce hiçbir şey demeden beklettiler. Çünkü kendileri de ne yapacaklarını bilmiyordu. Ellerinde bir karar da yoktu, sadece Soylu’nun açıklaması vardı. Sağı solu arayıp nasıl işlem yapılacağını sordular. Tutacak bir şey bulamayınca ifademi alıp serbest bıraktılar” diye konuştu.