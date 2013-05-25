Alkol satışı yasağını protesto etmek için kendini yaktı

Antalya'da sigara ve alkol satışı yapılan market işleten 37 yaşındaki Caner Altıntaş, TBMM'de onaylanan alkol satışını kısıtlayan yasaya kızarak işyerini yakmak istedi. İşyerine benzin döküp ateşe veren Altıntaş'ın elleri ve ayağında yanıklar oluştu.

Olay saat 11.00 sıralarında Haşim İşcan Mahallesi, Arık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir satmak istediği 'Kaan Tekel Shop' adlı işyerine müşteri bulamayan Caner Altıntaş, sabah saatlerinde sinir krizi geçirdi. Çevrede bulunan esnafa, “Ben bu alkol yasağını protesto edip işyerimi yakacağım" diyerek dükkandan ayrılan Altıntaş, kısa süre sonra yanına aldığı benzin şişesiyle geri döndü. İşyerine ve üzerine benzin döken Altıntaş, dükkanını ateşe verdi.

Akif Arıcı'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, çevredekilerin işyerinden çıkardığı Caner Altıntaş olay yerine çağırılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ellerinde ve ayaklarında yanık oluşan Altıntaş'a, Acil Servis'te müdahale edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Komşu esnaf Şafak Giriş, “Sabah yanımıza geldi. 'Sadece akşamları içki satıyorum. Etrafım hep süpermarket. Saat 22.00'dan sonra içki satabiliyorum. Bir sürü borcum var. İçki yasağını protesto etmek amacıyla dükkanımı yakacağım' dedi. Biz de yapma, yazık olur dedik. 'Ben dükkanımı yakacağım' dedi, yaktı" diye konuştu.

İşyerinde inceleme yapan polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.