T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alkol kontrolüne yakalanmamak için başörtüsü kamuflajı

'Trafik kontrollerini birbirlerine cep telefonu mesajlarıyla haber verip tebdil-i kıyafete geçiyorlar'

25 Ağustos 2012 14:08

Büyük kentler ve sahil beldelerinde kadınlar alkol kontrollerinde ehliyeti kaptırmamak için ilginç bir çözüm buldu: Başörtüsü.

Hürriyet'ten Aynur Tarhan'ın haberi şöyle:

Bu taktiği uygulayan kadınlardan hoşgörü bekliyor ve bütün yaz içimde tuttuğum sırrı açıklıyorum. Yaz aylarında trafik kontrolleri özellikle de alkole yönelik olanlar son derece yoğun. İstanbul’da, İzmir’de, Çeşme’de, Bodrum’da, Kuşadası’nda alkolden ehliyet kaptıranlar o kadar çok ki. Büyük kentler ve sahil beldelerinde kadınlar için alkol kontrolüne karşı ilginç bir çözüm buldular. Bu taktiği uygulayan kadınlardan nasıl olsa sezon bitiyor diye hoşgörü bekliyor ve bütün yaz içimde tuttuğum sırrı özür dileyerek açıklıyorum. Eğlence mekanlarında güzel güzel eğlenip, içkinin tadını çıkaran kadınlar arabaların torpido gözlerinde parmaklara kadar kapalı gömlekler, bacakları örtecek şallar, pareolar ve başörtüler bulunduruyorlar.

 

Hepsi marka

 

Birçoğu taklit olsa da hemen hemen hepsinin üstünde Gucci, Versace ve Burberry gibi markalar var. Trafik kontrollerini birbirlerine cep telefonu mesajlarıyla haber verip tebdil-i kıyafete geçiyorlar. Çoğu kadın kafasındaki başörtüsüyle geç saatte yapılan trafik kontrollerini kazasız belasız atlatıyor. Ama bütün bu önlemlere rağmen yine de ehliyet kaptıranlar da var. Başörtüsünü yanlış bağladın mı faka bastın! Konusunda uzmanlaşan B.P.’ye, “Alkol kontrolünden her seferinde kurtulabiliyor musun?” diye soruyorum.

B.P.: “Yakalandığım da oluyor. Mesela bir gün sabaha karşı arkadaşlarla bardan çıkıyorduk. Arkadaşlarımızdan yolda trafik kontrolü olduğuna dair mesaj geldi. Ancak öyle alkollüydüm ki torpidodaki başörtüsünü başıma nasıl bağladığımı bilemedim. Alelacele konduruverdim örtüyü. Derken beklenen oldu ve polis bizi durdurdu. Akmış makyajım ve minicik siyah elbisem ve üzerimden yayılan alkol kokusuyla polis memurunu başörtülü olduğuma inandırmam mümkün bile değildi. Bayağı yüklü miktarda ceza kesti. Yaz aylarında daha tedbirli gezmemiz gerekiyor tabii. Arabamın torpido gözünden başörtüsünü, uzun kollu gömleği, ceketi eksik etmiyorum. Kış aylarındaysa bir tek başörtüsü yeterli oluyor.

ETİKETLER

başörtüsüalkoltrafikkontrol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24