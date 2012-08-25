Alkol kontrolüne yakalanmamak için başörtüsü kamuflajı

Büyük kentler ve sahil beldelerinde kadınlar alkol kontrollerinde ehliyeti kaptırmamak için ilginç bir çözüm buldu: Başörtüsü.

Hürriyet'ten Aynur Tarhan'ın haberi şöyle:

Bu taktiği uygulayan kadınlardan hoşgörü bekliyor ve bütün yaz içimde tuttuğum sırrı açıklıyorum. Yaz aylarında trafik kontrolleri özellikle de alkole yönelik olanlar son derece yoğun. İstanbul’da, İzmir’de, Çeşme’de, Bodrum’da, Kuşadası’nda alkolden ehliyet kaptıranlar o kadar çok ki. Büyük kentler ve sahil beldelerinde kadınlar için alkol kontrolüne karşı ilginç bir çözüm buldular. Bu taktiği uygulayan kadınlardan nasıl olsa sezon bitiyor diye hoşgörü bekliyor ve bütün yaz içimde tuttuğum sırrı özür dileyerek açıklıyorum. Eğlence mekanlarında güzel güzel eğlenip, içkinin tadını çıkaran kadınlar arabaların torpido gözlerinde parmaklara kadar kapalı gömlekler, bacakları örtecek şallar, pareolar ve başörtüler bulunduruyorlar.

Hepsi marka

Birçoğu taklit olsa da hemen hemen hepsinin üstünde Gucci, Versace ve Burberry gibi markalar var. Trafik kontrollerini birbirlerine cep telefonu mesajlarıyla haber verip tebdil-i kıyafete geçiyorlar. Çoğu kadın kafasındaki başörtüsüyle geç saatte yapılan trafik kontrollerini kazasız belasız atlatıyor. Ama bütün bu önlemlere rağmen yine de ehliyet kaptıranlar da var. Başörtüsünü yanlış bağladın mı faka bastın! Konusunda uzmanlaşan B.P.’ye, “Alkol kontrolünden her seferinde kurtulabiliyor musun?” diye soruyorum.

B.P.: “Yakalandığım da oluyor. Mesela bir gün sabaha karşı arkadaşlarla bardan çıkıyorduk. Arkadaşlarımızdan yolda trafik kontrolü olduğuna dair mesaj geldi. Ancak öyle alkollüydüm ki torpidodaki başörtüsünü başıma nasıl bağladığımı bilemedim. Alelacele konduruverdim örtüyü. Derken beklenen oldu ve polis bizi durdurdu. Akmış makyajım ve minicik siyah elbisem ve üzerimden yayılan alkol kokusuyla polis memurunu başörtülü olduğuma inandırmam mümkün bile değildi. Bayağı yüklü miktarda ceza kesti. Yaz aylarında daha tedbirli gezmemiz gerekiyor tabii. Arabamın torpido gözünden başörtüsünü, uzun kollu gömleği, ceketi eksik etmiyorum. Kış aylarındaysa bir tek başörtüsü yeterli oluyor.