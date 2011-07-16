-ALKOL KADINLARA DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR WASHINGTON (A.A) - 15.07.2011 - Alkolün, kadınların beynine erkeklerinkinden daha fazla zarar verdiği belirlendi. ABD'deki California ve Stanford üniversitelerinden bilim adamları, genç kadınların beyninde, başta dikkat ve hafızayla ilgili olmak üzere birçok bölümündeki faaliyetin hiç alkol tüketmeyen kadınlara göre azaldığını gördü. Araştırmaya imza atanlardan Susan Tapert, kadınların beyin gelişiminin erkeklerinkinden erken olması, kadınların metabolizmasının daha yavaş, ortalama olarak yağ oranının daha fazla, kilosunun daha az ve bazı hormonların farklı olmasından kaynaklandığını belirtti. Bilim adamlarından Edith Sullivan da nadiren sarhoş olunsa bile alkolün kadınların beynine verdiği zararın görülebileceği uyarısında bulundu.