Alkol içerken dereye düşüp öldü

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da alkol aldığı dere kenarında dengesini yitirince 2 metre yükseklikten düşen 54 yaşındaki Mustafa Kırgıl öldü.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Nilüfer Deresi kenarında alkol alan Mustafa Kırgıl, dengesini yitirince düştü. Zemini beton olan ve 30 santim su birikintisi bulunan dereye yüz üstü düşen Mustafa Kırgıl öldü. Çevreden geçenlerr dere kenarında duvarın üstünde cep telefonu, muz ve bira görünce aşağı baktıklarında hareketsiz yatan Mustafa Kırgıl’ı fark ederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede Kustafa Kırgıl’ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenardından Kırgıl’ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından yukarıya çıkarıldıktan sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis ekipleri üzerinde bir miktar uyuşturucu çıkan Mustafa Kırgıl’ın ve saat 22.00 sıralarında bir marketten bira ve muz aldığını tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



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