-ALKOL CEZASI KESEN POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANTALYA (A.A) - 07.03.2011 - Antalya Kaleiçi Yat Limanı, amfi tiyatroda alkol alan grup içerisinde bulunan ve Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesi hükmüne göre 75'er lira ceza kesilen gençler arasında yer alan Mahir Güven, kendisine ceza kesen 2 polis memuru ile İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Münip Ermiş ile adliye binasına gelen Mahir Güven, kendisine ceza kesen polis memurları S.Ç. ve H.G'ye ''görevi kötüye kullanmak ve sahte resmi evrak düzenlemek'', İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'a ise polis memurlarının işlediği öne sürülen suçları ''azmettirme'' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Güven'in avukatı Münip Ermiş, hukukta alkol alma diye bir suç ve kabahat bulunmadığını söyledi. Polisin ceza kesmesi için temel unsurun başkalarının huzur ve sükununu bozmak olduğunu belirten Ermiş, şöyle konuştu: ''Sarhoş olup etrafa rahatsızlık vermeyen hiçbir kişiye herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Yasa dışı bir şekilde alkolmetre ile yapılan alkol kontrolünden de anlaşıldığı üzere, müvekkilimdeki alkol miktarı çok düşüktür. Buna rağmen yasanın verdiği yetki ve sorumluluk açıkça kötüye kullanılarak idari yaptırım uygulanmıştır. Burada yasayı uygulamak amacı olmadığı da ortaya çıkmıştır. Bu uygulama alkolle mücadele adı altında, yurttaşların yaşamını ve alışkanlıklarını polis kontrolü altına almaktan başka bir şey değildir. Bunun yaygın olarak uygulandığı da açıktır. Müvekkilimin çevreye en küçük rahatsızlık teşkil edecek bir davranışı olmadığı, böyle bir şikayet vuku bulmadığı halde tüm bunlar olmuş gibi, gerçeğe aykırı belge düzenlemişlerdir. Yani resmi belgede sahtecilik yapmışlardır.'' Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da olayın ardından basına verdiği demeçlerde polislerin uygulamasını savunduğunu kaydeden Ermiş, şöyle devam etti: ''Yılmaz'ın beyanları polislerin suç teşkil eden bu davranışlarının Antalya Emniyet Müdürlüğünün yaygın ve rutin uygulaması olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu kadar açık bir hukuksuzluk karşısında, şüphelileri savunması tüm bu uygulamaların şüphelinin bilgi, onayı ve emri ile işlendiğinin göstergesi olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle Yılmaz, azmettiren sıfatı ile soruşturmaya dahil edilmelidir.'' Ceza kesilen gençlerden Mahir Güven ise olayın basına yansımasının ardından Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden olumlu tepkiler aldığını söyledi. Çok sayıda insanın kendisine destek vermek için aradığını anlatan Güven, ''Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Uzun süredir görüşmediğim arkadaşımla oturup dertleşiyorduk ve sadece iki yudum içmiştik. Bize kesilen cezaya anlam veremedik. Her şeye rağmen yine o amfi tiyatroya gidip biramı içeceğim'' dedi. Antalya Kaleiçi Yat Limanı amfi tiyatroda alkol alan grup içinde bulunan iki kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesi hükmüne göre 75'er lira ceza uygulanmış, bu cezanın ardından yayınlanan haberler üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, polislerin yetki aşımı yapıp yapmadıklarına yönelik inceleme başlatmıştı.