-ALKOL BAĞIMLILIĞINA KARŞI AŞI YOLDA SANTIAGO (A.A) - 06.01.2011 - Şilili araştırmacılar alkol bağımlılığına karşı aşı üzerinde çalışıyor. Alkolü sindiren bir enzimin üretimini etkisiz hale getirmeye yönelik aşının geliştirilmesinde çalışan araştırmacılardan Juan Asenjo, Asya toplumunun yaklaşık yüzde 20'sinin alkolün sindirilmesinde rol oynayan "aldehid dehidrogenaz" enziminden yoksun olduğunu, dolayısıyla alkol aldıklarında vücudun "tiksindirici bir tepki" gösterdiğini, bu durumun da alkol bağımlılığına doğal koruma sağladığını belirtti. Bu örnekten yola çıkarak geliştirilecek aşıyla taşikardi, mide bulantısı gibi rahatsızlıkları artırmanın amaçlandığını belirten Asenjo, "aşı yardımıyla, tepkiler nedeniyle alkol alma isteğinin büyük ölçüde azalacağını" söyledi. Alkol bağımlısı haline getirilen fareler üzerinde denenen aşının, alkolün yarı yarıya azaltılmasını sağladığını vurgulayan Asenjo, insanlarda alkol alımının azaltılmasının yüzde 90-95 olmasının hedeflendiğini belirtti. Üzerinde çalıştıkları bir virüs yoluyla karaciğer enzimlerinde değişimlere yol açacak aşının, bağımlılık tedavisinde kullanılan bantlar ya da ilaçlarla aynı biçimde işlediğini söyleyen Asenjo, ancak aşının etkisinin daha yüksek olduğunu belirterek, ayrıca bant ve ilaçların tüm hücreleri, aşının ise sadece karaciğer hücrelerini etkilediğine dikkati çekti. Asenjo, 2012'de insanların katıldığı araştırmaların da yapılabileceğini vurguladı.