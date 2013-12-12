Alkol alıp sızan arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki...

Sürekli içkili araç kullanıp başı belaya giren ABD'li adamın arkadaşı, ders gibi bir şaka yaptı. "Komada kaldın, 10 yıl geçti" mizanseni izlenme rekoru kırdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Louisville kentinde video paylaşım sitesi YouTube'da yayımladığı şaka videolarıyla bilinen Tom Mabe, içkili araba kullandığı için beş kez tutuklanan arkadaşına kötü bir şaka yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bir ofisi hastane odası gibi döşeyen Mabe ve ekibi, sızan adamı odaya taşıdı. Adamın kendine gelmesiyle doktor kılığında biri gelip, "2023 yılındayız. 10 yıldır komadasınız" dedi. Hemşireyse durumu biraz daha açıklayarak, "Çok içiyordunuz ve bu nedenle arabayla kaza geçirdiniz" dedi.

Böylece ikna olan ismi açıklanmayan adam, panikleyerek karısı ve kızının iyi olup olmadığını sordu. "Sakin olun onlar iyi, size televizyonu açayım. Biraz kendinize gelin" yanıtı alan adam, Mabe'nin kurgusu olan bir haber bülteni izlemeye başladı.

‘Justin Bieber 10 yılık hayat arkadaşıyla…’

TV'deki sunucu, Justin Bieber'in hayat arkadaşıyla on yıldır birlikte olduğunu ve Miley Cyrus'un komşusunun bahçesine karavanıyla park ederek olay çıkardığını söylüyordu. Haberlere göre ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, ilk kadın başkan olmuştu.

Şoke olan adam bir anda karşısında, kendisini medikal maskeyle gizleyen Mabe'yi buldu. Doktor kılığındaki Mabe, arkadaşına yaklaşarak birden yüzünü tokatlamaya başladı ve "Beş kez içkili araba kullanmak suçundan tutuklandın. Artık yeter" deyince, adam her şeyi anladı. Videonun sonunda Noel tatili için yollara dökülecek milyonlarca kişinin alkollü araç kullanmaması uyarısı yapıldı. Bu eğlenceli video, YouTube'da yaklaşık 350 bin kişi tarafından izlendi.