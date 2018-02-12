T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alkol aldığı internet kafede ölü bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de internet kafe sahibi ile alkol alıp gece burada kalan Hakan K

12 Şubat 2018 16:26

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de internet kafe sahibi ile alkol alıp gece burada kalan Hakan K. (18), sabah ölü bulundu. Gencin, alkol komasına girerek ölmüş olabileceği öne sürüldü.
Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi, Örentaş Sokak üzerinde bulunan internet kafede meydana geldi. İddiaya göre kafe sahibi Cemal A.\'ya zaman zaman yardım eden işsiz Hakan K., dün gece burada iş yeri sahibi ile birlikte alkol aldı. Hakan K., daha sonra buradaki bir kanapeye uzanarak uyudu. Kafe sahibi Cemal A., sabah genci hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Hakan K.\'nin öldüğünü belirledi. Hakan K.\'nin alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİHakanGencinOlayMelikgaziYeniköy MahallesiSokakCemalKafeAcil SağlıkKayseri Eğitim Araştırma HastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24