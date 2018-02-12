Alkol aldığı internet kafede ölü bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de internet kafe sahibi ile alkol alıp gece burada kalan Hakan K. (18), sabah ölü bulundu. Gencin, alkol komasına girerek ölmüş olabileceği öne sürüldü.

Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi, Örentaş Sokak üzerinde bulunan internet kafede meydana geldi. İddiaya göre kafe sahibi Cemal A.\'ya zaman zaman yardım eden işsiz Hakan K., dün gece burada iş yeri sahibi ile birlikte alkol aldı. Hakan K., daha sonra buradaki bir kanapeye uzanarak uyudu. Kafe sahibi Cemal A., sabah genci hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Hakan K.\'nin öldüğünü belirledi. Hakan K.\'nin alkol komasına girerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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