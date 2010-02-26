Alkol alan öğretmenler lojmandan çıkarıldı!..

T24 -

15 gün önce yaşanan olay yeni ortaya çıktı.Dörtdivan Çok Programlı Lisesi'nde sözleşmeli olarak görev yapan 3 kadın öğretmen alkol alıp lojmana geç geldikleri gerekçesiyle lojmandan çıkarıldı.Başka yerlerden gelen öğretmenlere kendilerine ev bulması istendi. Duruma tepki gösteren üç öğretmen istifa ederek ilçeden ayrıldı.Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Recep Sezer, Dörtdivan'ın küçük bir yer olduğunu, öğretmenlerin dedikodu çıkmaması için lojmandan çıkartıldıklarını söyledi.Sezer "Her insanın hatası olur. Yanlış anlaşılacak bir durum olmuş. Dedikodu çıkması bile kötü. Bu öğretmenlik mesleği öyle birşey ki dedikoduya mahal vermeyecek, herşeyine dikkat edecek"dedi.Sezer öğretmenlerle konuşup onları merkezde görevlendirebileceğini söyledi.