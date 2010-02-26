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Alkol alan öğretmenler lojmandan çıkarıldı!..

Bolu'nun Dörtdivan İlçesi'nde alkollü olarak eve giden 3 kadın öğretmen oturdukları lojmandan çıkarıldı. Yapılanlara tepki gösteren sözleşmeli öğretmenle

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Bolu'nun Dörtdivan İlçesi'nde alkollü olarak eve giden 3 kadın öğretmen oturdukları lojmandan çıkarıldı. Yapılanlara tepki gösteren sözleşmeli öğretmenler istifa etti.




15 gün önce yaşanan olay yeni ortaya çıktı.

Dörtdivan Çok Programlı Lisesi'nde sözleşmeli olarak görev yapan 3 kadın  öğretmen alkol alıp lojmana geç geldikleri gerekçesiyle lojmandan çıkarıldı.

Başka yerlerden gelen öğretmenlere kendilerine ev bulması istendi. Duruma tepki gösteren  üç öğretmen istifa ederek ilçeden ayrıldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Recep Sezer, Dörtdivan'ın küçük bir yer olduğunu, öğretmenlerin dedikodu çıkmaması için lojmandan çıkartıldıklarını söyledi.

Sezer "Her insanın hatası olur. Yanlış anlaşılacak bir durum olmuş. Dedikodu çıkması bile kötü. Bu öğretmenlik mesleği öyle birşey ki dedikoduya mahal vermeyecek, herşeyine dikkat edecek"dedi.

Sezer öğretmenlerle konuşup onları merkezde görevlendirebileceğini söyledi.


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