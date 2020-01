Alkışlanacak uzlaşma

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA’daki bir işyerinde çalışanlar arasında 2012 yılında çıkan kavgada oluşan zarar, işverenle bir işçiyi karşı karşıya getirdi. İşveren 40 yaşındaki Cemil Güler, iş yerinde oluşan zarar nedeniyle davacı oldu. Mahkeme, işçi 35 yaşındaki Erhan C.’yi ‘iş yeri dokunulmazlığını bozmak’ suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırıp, hükmün ertelenmesine karar verdi. Dosya, savcılıkça uzlaşmacıya gönderildi. Davacı işveren, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği’ne \'1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı\' çerçevesinde, 5 bin lira bağış yapması karşılığında, Erhan C. ile ilgili şikayetinden vazgeçti.

Merkez Osmangazi İlçesi’nde, Cemil Güler’e ait iş yerinde muhasebeci olarak çalışan Erhan C., tartıştığı mesai arkadaşlarından biriyle kavga etti. İddiaya göre, Erhan C., kavga sırasında iş yerinin camlarını kırdı. Yapılan araştırma sonrası iş yeri sahibi Güler, kavgaya karışanlardan ve haklı olduğuna inandığı birinin çalışmasına izin verirken, iş akdini sonlandırdığı Erhan C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturması sonunda, Erhan C. hakkında 24\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘iş yeri dokunulmazlığını bozmak’ suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama, geçen yıl tamamlandı ve Erhan C.’ye 15 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin kararı, uzlaşma kapsamında bulunduğu için dosya, Uzlaştırma Bürosu’ndaki Cumhuriyet Savcısı Tuncay Demirci’ye gönderildi. Demirci de dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Yeliz Özçelik’e sevk etti. Uzlaştırmacı Özçelik, uzun süren görüşmeler sonucunda tarafları uzlaştırdı.

Davacı Güler, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği’ne bağış yapma isteğini yerine getirmesi karşılığında Erhan C.’yi affedeceğini söyledi. Bunun üzerine Erhan C., banka havalesiyle Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği’ne 5 bin lira bağışta bulundu. \'Meme Kanseri Farkındalık Ayı\' olması nedeniyle yapılan bağışın anlamlı olduğuna dikkat çeken Güler, “Toplumda örnek olmasını istediğim için farkındalık ayında bir farklılık olsun istedim. Fabrikadaki zararı ben karşıladım. Yapılan yargılama sonucunda Erhan C.’nin aldığı 15 ay hapis cezasına ilişkin hüküm ertelendi. Uzlaşma kapsamına girdiğinden Yeliz hanım, uzlaştırmacı görüşleri sonucunda bağış yapılmasını uygun buldum. Böyle davalarda insanlara uzlaşmadan yana olmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.

Uzlaştırmacı Özçelik ise “Uzlaşmalar da mahkemelerde açılan dava sayılarında büyük düşme oldu. Burada da sanık uzlaşma sonucu 15 ay hapis cezasından kurtulmuş oldu” dedi.



