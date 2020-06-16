"Alkış yeterli değil": Fransa'da sağlık çalışanları koşullarının iyileştirilmesi için sokağa çıkıyor

Fransa'da aylardır yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları hükûmetin vaat ettiği sağlık reformlarının unutulmaması için sokağa çıkıyor. Sağlık çalışanları Covid-19 krizinin ardından sistemdeki sorunların daha da ortaya çıktığını savunuyor ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

France 24'te yer alan haber göre, Fransa'da hükûmet, sistematik bir sağlık reformu yapılacağına dair sağlık çalışanlarına açıklama yaptı. Doktorlar, hemşireler, sağlık personelleri bugün ülkedeki farklı şehirlerde sokağa çıkarak 'verilen sözlerin unutulmaması için' çağrı yapacak.

Bir sağlık çalışanı sendikası bugün yapılacak gösterilerden önce yapılan açıklamada "Hükûmetin rahatlatıcı konuşmaları, çikolatadan madalyalar, rastgele sözler ve sözde primler yeterli değil. İhtiyaç olan kamu sağlığı için insancıl ve yeterli kaynaklar oluşturulması" dedi.

Fransa'da Covid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları bir işe alım düzenlemesi, genel maaş revizyonu talep ediyor.

Daha iyi koşullar ve maaş talep eden Inter-Hospital kolektifi "14 ay süren hareketlilik ve bir sağlık krizinden sonra 'anormale' dönmek düşünülemez. Bu sistemin hizmet alanlarına sesleniyoruz, artık alkışlamak yetmez, taleplerimize destek olmalısınız" ifadeleri içeren bir mesaj paylaştı.