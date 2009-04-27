Alkım ve Ramsey Ankara'da kepenk kapattı

Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan'ın Alkım Kitabevi ve Başbakan Erdoğan'ın arkadaşı Remzi Gür'ün Ramsey'i Ankara'da kepenk kapatıyor. TBMM'nin karşısındaki şubesini sessiz sedasız kapatan dünya markası Ramsey'in çalışanları, 'Kriz var iş yok' diyor



Akşam gazetesinde Ali Ekber Ertürk imzasıyla yayımlanan habere göre; Ankara'nın en büyük bulvarı olan, prestijli markaların mağazalar açtığı Atatürk Bulvarı, ekonomik krizin tüm dengeleri altüst ettiği süreçte, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere ait iki mağazanın dramatik sonuna sahne oldu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı Remzi Gür'e ait, dünya markası Ramsey'in yaklaşık dört yıl önce Atatürk Bulvarı'nda hizmete giren Ramsey Bakanlıklar mağazası, bir ay önce sessiz sedasız kapandı.



Aynı bulvarda Ramsey'e birkaç yüz metre mesafede bulunan ve yine dört yıl önce büyük umutlarla açılan, Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan ile kardeşi Savaş Arslan'a ait Alkım Kitabevi de, ay sonunda kapısına kilit vuracak. Her iki mağazanın yetkilileri işyerlerinin kapanma gerekçesi konusunda bilgi vermezken, mağaza çalışanları 'ekonomik kriz etkisiyle yeterince iş yapamama' nedeniyle kapanma kararı verildiğini söylediler.



Alkım Ankara’da yok



Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan ile kardeşi Savaş Arslan'ın, yaklaşık dört yıl önce büyük umutlarla Atatürk Bulvarı 143 numarada hizmete açtıkları Alkım Kitabevi Bakanlıklar şubesi, Alkım zincirinin Ankara'daki tek şubesiydi. İki katlı mağazanın birkaç gün içinde kapısına kilit vurulacak.



Ramsey'in İstanbul Merkez yetkilileri, Bakanlıklar şubesinin neden kapatıldığına yönelik soruları yanıtlamaktan kaçındı. Alkım Kitabevi yetkilileri de Bakanlıklar şubesinin neden kapatıldığını açıklamadı. Çevre sakinleri ve bazı mağaza çalışanları her iki işyerinin de 'ekonomik krizin etkisiyle yeterince iş yapamama' sebebiyle kapandığını ileri sürdü.



Kapanış nedeniyle şok indirim



Kapatılma kararı nedeniyle kitap fiyatlarında büyük oranda indirime giden Alkım Bakanlıklar şubesinin camlarına, 'Kapanış nedeniyle tüm kitaplarda şok indirim', 'Kitaplarda yüzde 50 indirim', 'Son gün 30 Nisan' ve 'Kapanış nedeniyle satılık raflar' duyuruları asıldı. Taraf gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'ın bazı kitapları da 1 TL'den satışa sunuldu.



TBMM Ramsey’i sevmedi



Başbakan Erdoğan'ın arkadaşı Remzi Gür'ün, tüm dünyada tanınan Ramsey Mağazaları zincirinin Atatürk Bulvarı 171 numaralı binadaki Bakanlıklar şubesi, yaklaşık dört yıldır Ankaralılar'a hizmet veriyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çankaya kapısının tam karşısında bulunan Ramsey, açıldığı tarihte medyada haber de olmuştu. Ramsey'in, özellikle milletvekillerine hizmet vermeyi planladığı ve bu amaçla Meclis'in tam karşısında mağaza açtığı öne sürülmüştü. Ancak Ramsey Bakanlıklar şubesi hedeflenen verimi yakalayamadı ve ekonomik krizle birlikte işyeri bir ay önce boşaltılarak, bir emlak şirketi aracılığı ile camına 'kiralık' duyurusu asıldı.

