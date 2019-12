ALJ Group kendine Sabancı' yı örnek alıyor

ToyotaSA' nın %65'ini alan Suudi ALJ Group Avrupa Direktörü, Özdemir Sabancı' nın yolundan gideceklerini açıkladı.



Habertürk' ün haberine göre, ToyotaSA'nın yüzde 65'ini alarak Türkiye pazarına girmeye hazırlanan ALJ Group'un, pazar hedefleri de netleşmeye başladı. Toyota’yla ilgili hedeflerini anlatan ALJ Group Avrupa Direktörü Ali Haydar Bozkurt 5 yıllık vadede Toyota ile Türkiye’de yüzde 10'luk pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Bozkurt "10 yılda da pazar lideri olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. "Toyota’da üretimi etkileyecek karar ve başarılar göstereceğiz" diyen Bozkurt, Toyota ve Lexus'u aynı çatı altında satmayacaklarını kaydetti. Türkiye pazarında Toyota ve

Daihatsu markalarıyla 50 bin adetlik toplam satışa ulaşmayı planladıklarını kaydeden Bozkurt, bu satışın 40 bin adedinin Toyota, 10 bin adedinin de Daihatsu olacağını ifade etti.



“85 Milyon doları gelecek için verdik”



Bozkurt, 2010 yılında da lüks sınıfın önemli temsilcilerinden Lexus markasının satışının başlayacağına işaret etti. ToyotaSA'daki alışverişin hiçbir mal varlığını içermediğini ifade eden Bozkurt "Satın almada Sabancı'yı mutlu edecek bir rakam verdik. 85 milyon dolar, Sabancı'nın istediği bir rakamdı. Bu rakama karşılık sadece 800 kadar stok ve distribütörlük haklarını devraldık. Tabii ki meseleye çok uzun vadeli bakıyoruz. 4-5 sene sonrasını değil, 30-40 yıl sonrasınıgörmeye çalışıyoruz, yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Grup Türkiye’ye çok güveniyor ve çok seviyor. İşin başına geçtikten sonra pazarlama ve satış anlamında farkımızı ortaya koyacağız. Her üç ayda bir sürprizlerimiz olacaktır." Bozkurt "ToyotaSA’yı alamasaydık, bir başka markanın distribütörlüğünü alabilirdik. Ama Türkiye’de yatırım danışmanlığımızı yürüten HSBC, Toyotasa’yı alabileceğimizi söyledi, Sabancı grubu ile bir araya gelmemizi sağladı ve işlem tamamlandı. Artık başka bir marka ile ilgilenmiyoruz" diye konuştu.



Her üç ayda bir sürprizimiz olacak



Toyota’nın dünyadaki en eski büyük distribütörü ALJ’nin çalışanlarının mutluluğunu ön planda tutan bir şirket olduğunu belirten Bozkurt, bunu şu örnekle anlatıyor: “Krizin başlarında da bizzat başkanımızdan şöyle bir mektup aldık: “Stoklarınızı zararına satın, gerekirse ofislerinizdeki mobilyaları satın ama çalışanlarınızasahip çıkın” ALJ’nin Türkiye’ye çok güvendiğini ve sevdiğini belirten ALJ Group Avrupa direktörü Ali Haydar Bozkurt rekabet kurulundan onayın çıkmasından ve işin başına geçtikten sonra pazarlama ve satış anlamında farkını ortaya koyacaklarını, her üç ayda bir sürprizleri olacağını belirtti.



En büyük Toyota distribütörü



1955 yılında Toyota ile çalışmaya başlayan ALJ, Türkiye dahil dünyanın 12 ülkesinde (Japonya, İngiltere, Almanya, Çin, Mısır, Monako, Fas, Cezayir, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye ve Türkiye) Toyota Grubu araçlarının (Toyota, Lexus ve Daihatsu) distribütörlüğünü yürütüyor. ALJ, bugün Toyota’nın tüm dünyada en büyük bağımsız distribütörü konumunda. Şirket 2008 yılında 320 bin araç satışı gerçekleştirdi.



Özdemir Sabancı Toyota demekti



Japonları dünyada sadece Türkiye’de yüzde 50 ortaklıkla yatırıma ikna eden Özdemir Sabancı, Türkiye’yi Toyota’nın Avrupa’daki en büyük merkezi yapmayı planlamıştı. Bir cinayete kurban gittiği 1996 yılından sonra, Sabancı Grubu, önce 2000 yılında fabrikadaki hisselerini Toyota’ya devretti. Grup 14 Ağustos 2009 tarihinde de markanın satış ve pazarlamasını yürüten ToyotaSA’daki yüzde 64.99 oranındaki hissesini ALJ gruba satma kararını açıkladı.