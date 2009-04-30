Aliyev'in sitemi gaza zam sinyali mi?

* ‘Politikamızı bölgedeki yeni gerçeklere göre uyarlama hakkımız var ve bu hakkı kullanacağız’ diyen Azeri lider, doğalgaza zam yapabilecekleri imasında bulundu



* Türkiye ile Ermenistan'ın yol haritasına tepki gösteren Azerbaycan'ın Enerji Bakanı, Harp Akademileri Komutanlığı'nın enerji sempozyumuna katılmadı



Milliyet gazetesinin Brüksel mahreçli haberine göre, son dönemde büyük tartışmaların yaşanmasına neden olan Türkiye ile Ermenistan arasında belirlenen yol haritası, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso arasındaki görüşmenin de gündem maddelerinden birini oluşturdu.



Aliyev de bilmiyor



Ankara ile Erivan arasındaki yakınlaşmada Dağlık Karabağ sorununun nasıl ele alındığı konusunda kamuoyuna net bir açıklama yapılmamıştı. Aliyev’in de bu konuda net bir bilgiye sahip olmadığı ve Türkiye’den net cevap beklediği dünkü görüşme sonrasında açıkça görüldü. Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözümünün Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmada yerinin ne olduğunu sordu.



Yol haritası konusunda çelişkili bilgiler geldiğine dikkat çeken Aliyev, “Bazı kaynaklardan yol haritası üzerinde herhangi bir ön koşul olmaksızın anlaşıldığını, bazılarından ise anlaşmanın ön koşulsuz olmadığını duyuyoruz. Bir çeşit kelime oyunu var. Dünya, bölge ve Azeri halkı ne olduğunu bilmek istiyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmada Dağlık Karabağ sorununun çözümünün yeri var mı yok mu? Bu son derece basit bir cevap gerektiren son derece basit bir soru” dedi.



Aliyev, son gelişmeler ışığında Bakü’nün de kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğinin sinyalini vererek şunları söyledi: “Dikkat çekmem gereken konu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın 1993’te Azerbaycan topraklarının işgali nedeniyle kapandığıdır. Bugün işgal devam ediyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin devamına yeşil ışık yakma ya da bunu engelleme durumunda değiliz. Ancak bizim de politikamızı bölgedeki yeni gerçeklere göre uyarlama ve adımlarımızı bölgede oluşabilecek yeni duruma göre atma hakkımız var ve bu hakkı kullanacağız.”



Doğalgaz iması



Aliyev, Avrupa Politika Merkezi’nde yaptığı konuşmada da Türkiye’nin Şahdeniz projesinden ucuz doğalgaz aldığını belirterek, yeni fiyatın piyasa şartları ve sözleşme yükümlülükleri esas alınarak tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bin metreküp doğal gazı Şahdeniz’den 120 dolara aldığını söyleyen Aliyev, Ankara’nın aynı miktar için Rusya’ya 400 dolar ödediğini hatırlattı.



Türkiye'deki sempozyuma katılmadılar



Bu arada, Türkiye ile Ermenistan'ın yol haritasına tepki gösteren Azerbaycan'ın Enerji Bakanı, Harp Akademileri Komutanlığı'nın enerji sempozyumuna katılmadı



Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini normalleştirecek yol haritasına büyük tepki gösteren Azerbaycan, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü’nün düzenlediği sempozyumu da protesto aracı olarak kullandı.



Sempozyum konuşmacıları arasında yer alan Azerbaycan Sanayi ve Enerji Bakanı Natik Aliyev, sempozyuma katılmadı. Bakan Aliyev’in gelmeme nedeni önce ‘yoğun programından dolayı’ diye açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, gerekçeyi daha sonra ‘rahatsızlık’ diye açıklayarak kendisiyle çelişti.



Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü’nün düzenlediği “Enerji Güvenliğine Ortak Çözüm Arayışları” konulu uluslararası sempozyum Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezinde düzenlendi. Sempozyuma Türkiye’nin yanısıra Rusya, ABD, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Hollanda gibi ülkelerden bakanlar, enerji konusunda uzman akademisyenler ve subaylar katıldı. İki gün sürecek sempozyumun ilk gününde gelip gelmeyeceği merak konusu olan Azeri bakan Aliyev’in toplantıya katılmadığı anlaşıldı.



Aliyev niye gelmedi?



Güler, Azeri Bakan’ın neden katılmadığı yönünüdeki soruya ilk önce, “Biz kendisiyle konuştuk. Kendi programı olduğu için gelemiyor. Daha evvel söylemişti bana. İki gün önce söylemişti” dedi. Güler, Aliyev’in katılmamasının iki ülke arasındaki herhangi bir problemle ilgisi olmadığını iddia ederken, bu açıklamayı kaçıran bazı basın mensuplarının soruyu yinelemesi üzerine de Aliyev’in rahatsızlığından dolayı katılamamış olabileceğini söyledi. Daha sonra aliyev’in Rahatsızlığını bildirdiğini de söyleyen Güler, “O bakımdan rahatsızlığının sürdüğünü düşünüyorum” ifadesini kullandı.



Fiyatta sorun yok



Güler, Azerbaycan’ın Türkiye’ye verdiği doğalgazın fiyatına zam yaptığına ilişkin haberleri yalanlarken de Azerbaycan ile yüzde 70 oranında anlaşmanın sağlandığını gelecek ay iki ülkenin yetkililerinin bir araya geleceğini belirtti.



