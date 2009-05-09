Aliyev'in 86. doğum yıldönümü nedeniyle Kars'da tören

Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 86. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenlendi.



Erzurum Caddesi üzerinde bulunan Haydar Aliyev büstüne, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Hasan Sultanoğlu, Yeni Azerbaycan Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Hacali Necefoğlu, konsolosluk çalışanları ve vatandaşlar tarafından çelenk ve karanfil bırakıldı.



Sultanoğlu, burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Haydar Aliyev'in dünya çapında bir lider olduğunu belirterek, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişiminde Aliyev'in büyük rolünün bulunduğunu söyledi.



Aliyev'in ortaya koyduğu bağımsızlık politikasının günümüzde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından iyi bir şekilde devam ettirildiğini belirten Sultanoğlu, şunları kaydetti:



"Bugün bizler büyük devlet adamı merhum Haydar Aliyev'in doğumunun 86. yılını kutlamak ve onu saygıyla anmak için buradayız. Bugün muhterem Kars halkının, büyük lider Haydar Aliyev'e karşı olan muhabbetine, sevgisine ve saygısına şahit olduk. Hem Kars halkının hem de ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcilerini aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız."



Yeni Azerbaycan Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Hacali Necefoğlu da Azerbaycan ulusunun efsanevi lideri Haydar Aliyev'i rahmetle andıklarını belirterek, "Azerbaycan'ın esenliği için hayatı boyunca büyük çaba göstermiş olan Aliyev büyük bir devlet adamıdır. Aliyev, Azerbaycan'ın istikrar ve gelişmesi yolunda attığı önemli adımlarla büyük bir lider olarak tarihteki yerini almıştır" diye konuştu.



Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

