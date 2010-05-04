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Dünya

Aliyev’e MİT freni

Azerbaycan basınının iddiasına göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dağlık Karabağ’a yönelik askeri operasyon kararını, son anda MİT önledi.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - Azerbaycan basınının iddiasına göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dağlık Karabağ’a yönelik askeri operasyon kararını, son anda MİT önledi. Müdahale, Ankara-Erivan protokol sürecinden hemen önce gerçekleşti.

Azerbaycan’ın en etkili gazetelerinden “Yeni Müsavat”, dünkü nüshasında müthiş bir iddia ortaya attı. Gazete, Türkiye ile Ermenistan’ın geçen yıl protokolleri imzalamasından önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in işgal altındaki Dağlık Karabağ’a yönelik askeri operasyon kararını son anda MİT’in önlediğini öne sürdü.

Azeri gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Emre Taner’in emekliye ayrılıp, yerine Hakan Fidan’ın atanmasının planlanması nedeniyle geniş bir haber yayınladı. “MİT, İlham Aliyev’in muharebesini son anda önledi” başlığını taşıyan yazıda şu iddialara yer verildi:


Ankara-Bakü kavgasının nedeni mi

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dağlık Karabağ’a yönelik askeri müdahalesini son anda MİT önledi. MİT’in bu müdahalesi yaklaşık bir yıl önce oldu. MİT’in bu müdahalesinin, İsviçre’de Türkiye ile Ermenistan arasında protokollerin imzalanmasından önce olması dikkat çekici. Türkiye, Azerbaycan’ın müdahalesini engelleyerek, Ermenistan’la yürütülen sürecin baltalanmasını ve kendi itibarının zedelenmesini de önledi. Azerbaycan ile Ankara arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde zedelenmesinin özü ve sırrı bu meseleye bağlı. Azerbaycan o dönem askeri operasyonlara başlasaymış, AKP’nin ‘Ermeni açılımı’ tamamıyla batarmış.”


MİT’ten açıklama yok

MİT’e yakın kaynaklar gazetenin iddiasıyla ilgili şu aşamada resmi bir açıklama yapılmayacağını, iddiaları doğrulamanın mümkün olmadığını söyledi. Türk Dışişlerinden ise “Sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız” açıklaması geldi. Yeni Müsavat Gazetesi, Türkiye’nin Azerbaycan’ı askeri seçeneğe başvurmaması için bugün de “durdurduğunu” öne sürerek şöyle devam etti: “Askeri operasyon seçenekleri yeniden güncelleşti. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov’un Türkiye ziyaretinde en üst düzeyde kabul görmesi, Ankara’nın Azerbaycan’ı durdurma planının bir parçası olabilir.


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