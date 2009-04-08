T24 LogoT24 Logo
Dünya

Aliyev’e Karabağ telefonu

ABD Başkanı Obama, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’i arayarak Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yardımcı olacaklarını söyledi

08 Nisan 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama, dün Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak Ermenistan’la aralarındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yardımcı olacaklarını ifade etti.

Beyaz Saray’dan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Obama’nın ayrıca Azerbaycan ile ilişkilerinin güçlü olmasına önem verdiklerini vurguladığı belirtildi.

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’le görüşmesinde, Türkiye ve Ermenistan’ın ilişkileri normalleştirme yolunda attıkları adımları da desteklediklerini de kaydeden Obama "İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bölgedeki barış ve güvenliği güçlendirecektir" diye konuştu.

ABD Başkanı Obama, önceki gün İstanbul’da Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan ve iki ülke arasındaki gizli görüşmelere ev sahipliği yapan İsviçre Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey’le sürpriz şekilde görüşmüştü.

ABD Başkanı’nın ayrıca İtalya’daki deprem nedeniyle Başbakan Berlusconi’yi de arayıp üzüntülerini ilettiği kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24