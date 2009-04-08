Aliyev’e Karabağ telefonu

ABD Başkanı Barack Obama, dün Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak Ermenistan’la aralarındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yardımcı olacaklarını ifade etti.



Beyaz Saray’dan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Obama’nın ayrıca Azerbaycan ile ilişkilerinin güçlü olmasına önem verdiklerini vurguladığı belirtildi.

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev’le görüşmesinde, Türkiye ve Ermenistan’ın ilişkileri normalleştirme yolunda attıkları adımları da desteklediklerini de kaydeden Obama "İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi bölgedeki barış ve güvenliği güçlendirecektir" diye konuştu.

ABD Başkanı Obama, önceki gün İstanbul’da Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan ve iki ülke arasındaki gizli görüşmelere ev sahipliği yapan İsviçre Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Rey’le sürpriz şekilde görüşmüştü.

ABD Başkanı’nın ayrıca İtalya’daki deprem nedeniyle Başbakan Berlusconi’yi de arayıp üzüntülerini ilettiği kaydedildi.