-Aliyev'den Erdoğan'a başsağlığı mesajı BAKÜ (A.A) - 07.10.2011 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı gönderdi. Azerbaycan devlet haber ajansı Azertac'a göre, Aliyev başsağlığı mesajında, ''Saygıdeğer başbakan, aziz kardeşim. Anneniz Tenzile Erdoğan'ın vefatı beni oldukça kederlendirmiştir. Bu ağır kaybınızla ilgili acınızı yaşıyorum. Size ve ailenizin bütün fertlerine derin üzüntülerimle başsağlıgı diliyorum'' ifadelerini kaydetti.