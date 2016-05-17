Aliyev ve Sarkisyan'ın işbirliği mesajının ardından Dağlık-Karabağ'da çatışma

Ermeni ve Azeri liderlerin çatışmalı sürece barışçıl bir çözüm bulmak için çalışma yönünde anlaşmaya varmalarının üzerinden birkaç saat geçmeden çıkan çatışmalarda Azeri ve Dağlık Karabağlı askerlerin öldüğü bildiriliyor.

Ermeni Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Azeri Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan tarafından desteklenen Dağlık Karabağlı ayrılıkçılarla Azeri güçleri arasında çatışmaların tekrar başlamasından bu yana dün ilk kez Viyana'da biraraya gelmişlerdi.

Çatışmaların tekrar başlamasıyla onlarca kişi ölmüş ve iki komşu ülke arasındaki ilişkiler son yıllardaki en kötü düzeyine inmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesin ihlâl edilmesi sonucunda Dağlık Karabağ yakınında bir askerlerinin öldüğünü duyurdu.

Liderlerden 'çözüm iradesi'

Sarkisyan ve Aliyev'in ateşkesin ve barışçıl çözümün gerekliliği konusunda anlaşmaya varmaları, ABD, Fransa ve Rusya tarafından yapılan ortak bir açıklamada da duyurulmuştu.

Viyana'daki toplantının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, taraflar arasında taviz vererek tatmin edici bir çözüme varma iradesi olduğunu hissettiğini söylemişti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1980'lerin sonlarında başlayan çatışmalar, 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından savaşa dönüşmüştü.

Savaş 1994'te sona ermiş, ancak bölgenin statüsü konusunda anlaşmaya varılamamıştı.

Dağlık Karabağ hukuken Azerbaycan sınırları içinde yer alıyor.

Fiili olaraksa bölgenin yönetimi Ermeni ayrılıkçılarda bulunuyor.