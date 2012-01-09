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Dünya

Aliyev ve Sarkisyan'ın bir araya geleceği iddiası BAKÜ (A.A)

09 Ocak 2012 18:50

-Aliyev ve Sarkisyan'ın bir araya geleceği iddiası BAKÜ (A.A) -09.01.2012 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Ocak ayının sonlarında Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecekleri iddia edildi. Ermenistan haber ajansı 'News.am'in, Ermeni yetkililere dayandırarak verdiği habere göre, iki ülke cumhurbaşkanının görüşmesinin Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev öncülüğünde gerçekleştirileceği belirtilerek, görüşmede, Yukarı Karabağ sorununun çözümünün ele alınacağı ifade edildi. Haberde, Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının Rusya'nın öncülüğünde 2008 yılından bu yana 9 defa görüşme yaptıkları hatırlatılarak, iki liderin 2011 yılı içinde de 2 defa görüşme yaptıkları kaydedildi.

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