Aliyev ve Sarkisyan'a İstanbul randevusu

Ankara, Kafkasya'da sorunların çözümü yolundaki adımlarına bir yenisini ekliyor. Ermenistan'dan gelen maç izleme teklifini kabul eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erivan'a yaptığı tarihî ziyaret ile başlayan diplomatik ilişkiler meyvesini veriyor.



Gül, Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları ile önümüzdeki günlerde Türkiye'de bir araya gelecek. Söz konusu girişimin ilk adımı, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye'ye ilk resmî ziyaretini yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı görüşmeler sırasında atıldı.



Zaman'a bilgi veren diplomatik kaynaklar, Abdullah Gül'ün Türkiye'nin ev sahipliğinde üçlü zirve önerisine Azeri liderin olumlu cevap verdiğini aktardı. Öneriyi Ermenistan tarafına götürecek olan Ankara, toplantının kesin tarih ve yerini belirleyecek. Üçlü toplantı için İstanbul'un öne çıktığı öğrenildi.



Konuk Cumhurbaşkanı, Ankara'ya yaptığı resmî ziyaretin son günü TBMM'deki konuşmasında da Türkiye'nin Kafkasya'daki sorunlarla ilgili sürdürdüğü faal siyasetten övgüyle bahsetti. "Türkiye'nin girişimleri neticesinde ve ülkelerin iyi niyeti sayesinde bölgede barış tesis edilecek." dedi.



Zaman'ın konuya ilişkin sorularını cevaplandıran Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mehmedyarov, toplantının gündemini ve yerini ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin belirleyeceğini söyledi. Mehmedyarov, üçlü zirvenin gündeminin yalnızca Karabağ'daki durumla sınırlı olmayacağını, tarafları ilgilendiren konuların da ele alınabileceğini söyledi.



Mehmedyarov, Türkiye tarafından ortaya atılan "Kafkas İşbirliği ve İstikrar Platformu"nu ülkesinin desteklediğini de yineledi. Ankara; Rusya ile Gürcistan arasındaki savaşın ardından, Türkiye, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'nın yer alacağını platformun, bölgesel sorunların çatışmaya dönmeden çözümü için çalışmasını önermişti.



Abdullah Gül, Erivan ziyareti sırasında, Ermeni lideri, 14 Ekim 2009 tarihinde İstanbul'da oynanacak iki ülke A milli futbol takımları arasındaki maça davet etmişti. Sarkisyan, önceki gün yaptığı bir açıklamada, Gül'ün ziyaretine karşılık vermesinin, "iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl gelişeceğine bağlı olduğunu" söylemişti.



Ankara'nın ABD'deki başkanlık değişimini de dikkate alarak, "soykırım" iddiaları karşısında bir süredir izlediği ön alıcı politikanın bir parçası olarak görülen son üçlü zirve önerisinin, 24 Nisan tarihinden önce gerçekleşmesi bekleniyor. Bir yetkili, "üçlü zirvenin birkaç ay içerisinde olabileceğini" söyledi.



