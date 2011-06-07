-ALİYEV: TÜRKİYE İLE TRANSİT GAZ ANLAŞMASI YAPILACAK BAKÜ (A.A) -07.06.2011 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yakın zamanda Türkiye ile transit gaz anlaşması yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. 18. Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Bakü Expo Fuar alanında düzenlenen açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi milletvekili Mihriban Aliyeva, ABD Avrasya Enerji Özel Temsilcisi Richard Morninsgsatr, Avrupa Birliğinin Enerjiden Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Norveç Krallığının Veliaht Prensi Haakon, Gürcistan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alexander Khetaguri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç ve Azerbaycan'da bulunan yabancı ülke büyükelçileri katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından imzalanan ''Yüzyılın Anlaşması'' nın önemine değinerek, Haydar Aliyev'in imzaladığı anlaşmayla ülkeye yabancı yatırımcının çekildiğini ifade etti. Aliyev, Azerbaycan petrolünün üç yoldan ülke dışına çıkarılığını hatırlatarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi. ''Güney Gaz Koridoru'' projesine inandığını ifade eden Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasında transit gaz geçişi ile ilgili görüşmelerin yapıldığını belirterek,''Artık görüşmeler son aşamada, yakın zamanda Türkiye ile transit gaz anlaşması yapılması öngörülüyor'' dedi. Azerbaycan'ın daha önce petrol ülkesi gibi anıldığını, son zamanlarda bulunan gaz yatakları ile Azerbaycan'ın gaz ülkesi olduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan gazının ülkeye ve tüketici ülkelere 100 yıl yeteceğini söyledi. SOCAR Turcas Grup Şirketleri Başkanı ve Petkim Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol ve gaz fuarına üçüncü defa katıldıklarını söyledi. Petkim'e yapacakları yatırımlar hakkında da bilgi veren Yavuz, 10 milyon ton kapasiteli bir rafineri inşa edeceklerini, rafinerinin maliyetinin 4,5 milyar dolar civarında olacağını belirtti. Petkim'e yapılacak rafineri sonucunda Petkim'in dışarıya bağımlı olmaktan kurtulacağını anlatan Yavuz, ''Bu rafineri sayesinde PETKİM'in rekabet gücü artacak'' diye konuştu. 27 ülkeden 285 firmanın katıldığı fuarda Türkiye'den beş şirketin yer aldığı ifade edildi.