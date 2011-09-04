Aliyev: Türk dizilerinde başörtülü kadınlar var, yayınlanamaz

T24 - Azerbaycan’da Türk dizilerinin yasaklanma nedeninin, bugüne kadar açıklanandan farklı olduğu ortaya çıktı. Wikileaks kriptolarında yer alan bilgiye göre; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in “İranlılar, kadınlarını kapatırken gülüyoruz; ama insanlar, Türkler'in de kadınlarını kapattıkları görülürse bu ciddiye alınabilir” dediği ortaya çıktı.







2008 yılı sonunda, Azerbaycan’ın RTÜK benzeri kurumu Milli Radyo Televizyon Şûrası, “televizyonlarda dizi, film ve programların Azerbaycan Türkçesi’nde yayımlanması” kararı almış, Türk dizilerini de bundan muaf tutmamıştı. Özel televizyon yetkilileri de, Türkiye Türkçesiyle ilgili konunun net olmadığına işaret edip, durum açıklığa kavuşturuluncaya dek Türk dizilerinin yayımlanmayacağını duyurmuştu.



WikiLeaks’te yayımlanan yeni belgeler, Türk dizilerine yönelik ambargonun kaynağının, doğrudan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olduğunu gösterirken, esas nedeninse başörtüsü sorunu olduğunu kanıtladı. ABD Bakü Büyükelçiliği’nce hazırlanan 23 Ocak 2009 tarihli kriptoda, ABD’li yetkiliyle Aliyev arasında yapılan görüşmenin özetine yer veriliyor.

Başörtüden rahatsızız



Aliyev bu görüşmede, Türk dizilerine yönelik ambargonun, “İslamcılık” korkusundan kaynaklandığını söyleyerek, dizilerde kadınların başörtüsüyle gösterilmesinin, kendilerini rahatsız olduğunu aktarıyor. Belgede, Aliyev’in şu sözlerine doğrudan atıf yapılıyor:



“İranlılar, kadınlarını kapatırken gülüyoruz; ama insanlar, Türklerin de kadınlarını kapattıkları görülürse bu ciddiye alınabilir.”



Aynı belgeye göre Aliyev, televizyon yöneticilerinden “gayrıresmi bir istek”te bulunarak, bundan sonra yayınlara başörtülü kadınların davet edilmemesini talep etmiş.

