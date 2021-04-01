Aliyev, Selçuk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' taktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Aliyev'in "Ermenistan'a karşı kazanılan zaferde büyük rol oynayan SİHA'ların mimarı olan Selçuk Bayraktar'a" Karabağ Nişanı takdim edildiği belirtildi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı’na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk" ifadesini kullandı.