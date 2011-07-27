-ALİYEV: SARKİSYAN'DAN BAŞKA BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM BAKÜ (A.A) - 27.07.2011 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Yukarı Karabağ ve Ağrı ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin, ''Sarkisyan'dan başka bir şey beklemiyordum'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zagulba Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. İlham Aliyev, dost ve kardeş iki ülke olan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu belirterek, ikili ekonomik ilişkilere değinerek, ticaret hacminin bu yıl artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Azeri şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının 4 milyar doları aştığını belirten Aliyev, gelecek yıllarda petrokimya sanayisine 6 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığını söyledi. Aliyev, Türk şirketlerinin de Azerbaycan'daki yatırımlarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmede Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Yukarı Karabağ sorununun çözümü yolları hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Aliyev, Erdoğan'a Azerbaycan tarafının tutumu ve görüşmelerin son durumu hakkında bilgi verdiğini söyledi. Aliyev, Azerbaycan devletinin ve halkının, Türkiye'nin Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ ile ilgili tavrından memnun olduğunu vurguladı. Silvan'daki saldırıda şehit edilen askerlerin yakınlarına ve Türk halkına baş sağlığı dileğinde bulunan Aliyev, terörü şiddetle kınadığını vurguladı ve Azerbaycan'ın terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ulaşım projelerine değinen Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun başarı bir şekilde devam ettiğini belirterek, ''Azerbaycan tarafı Gürcistan'a demiryolunun yapımı için 800 milyon dolar kredi ayırdı. Gelecek yılın sonunda demiryolu tamamlanacak'' dedi. Vizelerin kaldırılmasına yönelik bir soruya Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan halkına uyguladığı vizeleri kaldırdığını hatırlatarak, bundan dolayı minnet duyduğunu söyledi ve Azerbaycan'ın da hazır olduğu zaman aynısını yapacağını belirtti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın Dağlık Karabağ ve Ağrı konusundaki açıklamasıyla ilgili olarak Aliyev, ''Sarkisyan'dan başka bir şey beklemiyordum'' dedi. Ermenistan'ın ekonomik durumunun iyi olmadığını, 10 binlerce kişinin ülkeyi terk ettiğini söyleyen Aliyev, ülkenin yoksulluk ve sefalet içinde olduğunu savundu. Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan'ın güçleriyle ilgili de ''Hiç karınca ile fil mukayese edilir mi'' ifadesini kullandı.