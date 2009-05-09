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Dünya

Aliyev-Sakisyan görüşmesi gelişme sağlamadı

09 Mayıs 2009 18:23

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanlarının Prag görüşmesinde ortaya konulan bazı konularda ilerleme kaydedildiğini, ancak önemli gelişme sağlanamadığını söyledi.

Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın son görüşmesini değerlendiren Memmedyarov, görüşmede çeşitli konuların ele alındığını ve Ermenistan'ın her zaman olduğu gibi, yapıcı tutum sergilemediğini kaydetti.

Azerbaycan'ın, Ermeni güçlerinin işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesini ve Yukarı Karabağ'ın Azerbaycan'ın dahilinde kalmasını istediğini belirten Memmedyarov, müzakerelerin bu ilkeler doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Memmedyarov, Aliyev ile Sarkisyan'ın haziranda St.Peresburg'daki ekonomik zirve çerçevesinde tekrar bir araya gelebileceğini söyledi.

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