Aliyev rotayı Rusya'ya çevirdi

Rusya'daki resmi temaslarına başlayan Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile yaptığı görüşmede Moskova’ya ’Karabağ sorununu çöz, enerjiyi al’ mesajı verdi.



Aliyev, Medvedev ile Rusya Devlet Başkanı’nın konuk evi Maindorf malikanesinde görüştü. Medvedev, Rusya’nın Karabağ sorunu çözümü için üzerine düşeni yaptığını söyledi, "BM ve AGİT kararlarına saygılıyız, ancak çözüme hizmet edecek sıradışı önerilere de açığız" dedi.



Çözüm sinyali var



Aliyev ise "Rusya’ya Karabağ için gösterdiği çabalarından dolayı minnettarım. Çözüm için önemli sinyal alıyorum. Bu sinyal biraz daha beklemeye değer ve Karabağ itilafının çok yakında çözüme kavuşacağına inanıyorum" diye konuştu. Rusya ile Azerbaycan arasında enerji alanında geniş işbirliği konusunun da ele alındığını belirten Aliyev şunları söyledi: "Azerbaycan sadece batı ülkeleri istikametinde değil, Rusya ile de doğal gaz konusunda stratejik ortak olmaya hazır.



Üstelik biz arada başka ülke bulunmayan iki komşuyuz. Hazar kıyısından geçen eski doğalgaz boru hattı tadilattan geçirilirse ihraç ettiğimiz gazın büyük bölümünü Rusya’ya satabiliriz. Azerbaycan Devlet şirketiyle Rus Gazprom arasında görüşmeler sürüyor. Yakında anlaşmayla sonuçlanması da mümkündür. Petrol konusuna gelince Azerbaycan Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Novorosiysk terminali istikametinde de daha fazla petrol vermeyi düşünmekte. Rus tarafı mevcut kapasiteyi arttırırsa petrolün büyük bölümünü de oraya akıtmaya hazırız."