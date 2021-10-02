Aliyev: Paşinyan ile görüşmeye hazırım, savaş sayfasının kapandığına dair iyi bir işaret olabilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelere dair soruları yanıtlarken, "Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, üzerinden bir yıl geçen Karabağ Savaşı'nın yıldönümünde İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin sorularını yanıtladı. Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması şartıyla ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyleyen Aliyev, "Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme savaşın sona ermesinden bu yana ilk kez yapıldı" ifadelerini kullandı.
"Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler yapıcı geçti"
İlişki kurmak için Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcıları düzeyinde iş birliği kurulduğunu aktaran Aliyev, New York'ta yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini bildirdi, "Ermenistan ile gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da ifade ettik. Tüm bu girişimler defalarca yapıldı" ifadeleriyle barış anlaşmasında ısrarcı olduklarını dile getirdi.
"Konuşmaya hazırım"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Karabağ'da savaşın sona ermesiyle birlikte Paşinyan ile müzakereye hazır olduğunu söyledi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla üçlü formatta Emeni Başbakanla toplantı düzenlendiğini hatırlattı. Aliyev, "Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemli. Çünkü Ermeni siyasetinde intikam alma girişimlerini, gelecekte tarihi ve uluslararası hukuk temelinde tanınan topraklarımızın geri alınmak için yaptıkları planları halen görüyor ve duyuyoruz" dedi.
Geri dönüşün engeli mayınlar
Birinci Karabağ Savaşı'yla birlikte bölgeden ayrılan Azerbaycanlıların yeniden bölgeye dönmesine dair konuşan Aliyev, mayınların engel oluşturduğunu ve alanlar mayınlardan temizlenmedikçe insanları geri getirmeyeceklerini söyledi. Öte yandan sivil nüfusun bölgeye yerleşimi için yeni kasabalar ve köyler inşa etmeye başladıklarını söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı, yeniden inşa için 1.3 milyar dolar ayırdıklarını ifade etti.
Aliyev geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Soçi kentinde Putin ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada Karabağ'ın geleceğini de konuştuklarını söyledi. İki ülkenin de istikrar, güvenlik ve kalkınmada önemli rolü olduğunu belirten Aliyev, "Bildiğiniz gibi iki ülkenin Cumhurbaşkanları (Erdoğan-Putin) geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Diğer konuların yanı sıra Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki durumu da ele aldılar. Her iki ülkenin rolünü çok olumlu, istikrar sağlayıcı bir rol olarak değerlendiriyoruz. Kanımca bu, yeni bölgesel iş birliğinin özüdür" dedi.