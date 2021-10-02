Aliyev: Paşinyan ile görüşmeye hazırım, savaş sayfasının kapandığına dair iyi bir işaret olabilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelere dair soruları yanıtlarken, "Paşinyan hazır olduğu her an, onunla konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve savaşın bittiğine ve o sayfanın kapandığına dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, üzerinden bir yıl geçen Karabağ Savaşı'nın yıldönümünde İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin sorularını yanıtladı. Ermenistan ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması şartıyla ilişkileri normalleştirmek istediklerini söyleyen Aliyev, "Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme savaşın sona ermesinden bu yana ilk kez yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmeler yapıcı geçti"

İlişki kurmak için Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcıları düzeyinde iş birliği kurulduğunu aktaran Aliyev, New York'ta yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini bildirdi, "Ermenistan ile gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğumuzu da ifade ettik. Tüm bu girişimler defalarca yapıldı" ifadeleriyle barış anlaşmasında ısrarcı olduklarını dile getirdi.