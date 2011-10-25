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Aliyev İzmir'e geldi İZMİR (A.A)

25 Ekim 2011 14:40

-Aliyev İzmir'e geldi İZMİR (A.A) - 25.10.2011 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'e geldi.  Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çiğli Havaalanı'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Aliyev ile Azerbaycan Savunma Bakan Sefer Abiyev, Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Şahin Mustafayev, Sanayi ve Enerji Bakanı Natik Aliyev, Ulaştırma Bakanı Ziya Memedov, Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Komite Başkanı Hicran Hüseyinova da İzmir'e geldi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile PETKİM Aliağa Tesisleri'nde AYPE-T fabrikasının açılışı ile Star Rafinerisi ve Haydar Aliyev Teknik ve Meslek Lisesi temel atma törenine katılacak. Erdoğan ve Aliyev, ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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