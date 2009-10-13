'Aliyev ile toprak iadesini konuşmadık'

"Bugüne kadar Aliyev ile sadece Karabağ statüsünü ve bölgeyi Ermenistan’a bağlayacak Laçin güvenlik koridoru meselesini müzakere ettim. Azerbaycan topraklarının iadesi konusu masaya gelmedi. Aliyev yanlış konuşuyor. Toprak iadesi meselesini ne zaman ve nerede görüştüğümüzü söylesin."



Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iddiasının aksine, işgal altında tuttukları Karabağ konusundaki son görüşmelerde Azerbaycan’a toprak iadesinin hiç gündeme gelmediğini öne sürdü. Sarkisyan, Azeri illerinden geri çekilmeyi değil, Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayacak bir “güvenlik koridoru” oluşturmayı müzakere ettiklerini savundu.



Aliyev açıklasın



Armenia News Ajansı’nın haberine göre Sarkisyan, dün Erivan havalimanında düzenlediği basın toplantısında, Karabağ görüşmelerinde Azerbaycan ile varılan nokta sorulduğunda şu cevabı verdi:

“Bugüne kadar Aliyev ile sadece Karabağ statüsünü ve bölgeyi Ermenistan’a bağlayacak Laçin güvenlik koridoru meselesini müzakere ettim. Azerbaycan topraklarının iadesi konusu masaya gelmedi. Aliyev yanlış konuşuyor. Toprak iadesi meselesini ne zaman ve nerede görüştüğümüzü söylesin.”



Top Türkiye’de



Ermenistan Cumhurbaşkanı, son günlerde Türk yetkilileri tarafından yapılan açıklamaların özellikle Azerbaycan kamuoyuna yönelik olduğunu da savundu. Türkiye’nin, 10 Ekimde imzalanan protokolleri onaylamaması durumunda, “gereken adımları atacaklarını” kaydeden Sarkisyan, “Şu anda top Türkiye’de. Olayların gelişmesini beklemek için de yeterli sabrımız var” dedi.



‘4’ü tamam’ demişti



Ermeni milliyetçilerinin “Karabağ satılıyor” tepkileriyle karşılaşan Sarkisyan, iç politikada ciddi bir baskıyla karşı karşıya. Üç gün önce Azerbaycan devlet televizyonuna demeç veren Aliyev, “Son 5-6 yılda Ermenistan ile çok önemli konularda görüş birliğine varıldı. Önce Ermeni güçleri koşulsuz işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilecek. Beş yıl önce sadece 4 bölgeyi kapsayan görüşmeler günümüzde Karabağ çevresindeki tüm illeri kapsar hale geldi. Ermeni tarafıyla bu konuda mutabakata vardık” demişti.



Laçin ve Kelbecer kritik



Laçin koridoru, Karabağ ile Ermenistan arasındaki en dar bölgeyi oluşturan işgal altındaki bir Azerbaycan toprağı. Ermenistan’ın Karabağ ve çevresinde bırakmaya yanaşmadığı bölgenin ise Laçin’in kuzeyindeki Kelbecer olduğu öne sürülüyor. Azeri-Ermeni savaşı öncesinde Azerbaycan’ın Kelbecer ilinde yaşayan 54 bin kişinin yüzde 98’i Azerbaycan Türkü idi. Türkiye, 4 Nisan’da 1993’te Kelbecer’i işgal eden Erivan’ın, BM Güvenlik Konseyi’nin 822 sayılı kararına rağmen bu bölgeden çekilmemesi üzerine Ermenistan sınırını kapatmıştı. İşgal bölgesi Ermeniler tarafından Mardakert olarak biliniyor.