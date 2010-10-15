-ALİYEV GALİBİYETTEN ÇOK MUTLU BAKÜ (A.A) - 15.10.2010 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'nda Azerbaycan'ın Türkiye karşısında galip gelmesine ilişkin, ''Çok mutluyum, futbolcularımız uzun bir aradan sonra bizi sevindirdiler'' dedi. Yeni yapılan ''Kür'' Olimpiyat Oyunları Spor Tesisinin açılışından sonra yetkililerle yaptığı görüşmede, geçen salı günü oynanan Azerbaycan-Türkiye karşılaşmasının sonucu ile ilgili düşüncelerini de ifade eden Aliyev, ''Eminim ki galibiyetimiz bizi daha çok ruhlandıracak'' diye konuştu. Azerbaycan'ın spor haber sitesi APASPORT'un haberi göre Aliyev, Azerbaycan futbol takımının Türkiye karşısında aldığı galibiyetinin önemini belirterek, ''Çok mutluyum, futbolcularımız uzun bir aradan sonra bizi sevindirdiler'' değerlendirmesinde bulundu. Aliyev, Azerbaycan futbol takımına inandıklarını ifade ederek, takımın çok genç ve azimli oyunculardan oluştuğunu belirtti. Azerbaycan futbolunun yüksek yerlere geleceğine inandığını kaydeden Aliyev, bunun gerçekleşmesi için sabır ve zamanın gerekli olduğunu da söyledi. Takımın çok çalışması gerektiğini belirten Aliyev, buna rağmen Azerbaycan futbolunun milli takım ve kulüpler düzeyinde Avrupa'da layıkıyla temsil edildiğini kaydetti.