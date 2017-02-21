Aliyev eşini Cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada, Aliyev’in 52 yaşındaki eşini Salı günü başkent Bakü’de yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bir oturumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak takdim ettiği bildirildi.

Azerbaycan’da 2016 yılının eylül ayında düzenlenen ve uluslararası tepkilere yol açan referandum ile anayasada değişiklikler yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamı referandumla kabul edilen anayasa değişikliklerinden biri idi. Cumhurbaşkanı Aliyev, yeni anayasa reformu ile yetkilerini genişleterek gücünü pekiştirmişti.

Azerbaycan’da muhalefet tarafından sert bir biçimde eleştirilen anayasa reformu ile cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmış ayrıca cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme yetkisi tanınmıştı.

Mihriban Aliyeva eski milletvekili

55 yaşındaki İlham Aliyev, Hazar Denizi kıyısındaki petrol ve doğal gaz bakımından zengin ülkeyi, 2003 yılından bu yana yönetiyor. Babası Haydar Aliyev, 2003 yılında ağır sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmış ve oğlu İlham Aliyev’i siyasi varisi olarak tanıtmıştı. Ekim 2003 seçimlerinden zaferle çıkan İlham Aliyev, babasından boşalan liderlik koltuğuna oturmuştu.

Aliyev yaklaşık 30 yıldır Mihriban Aliyeva ile evli. Mihriban Aliyeva politik geçmişe sahip bir First Lady. Azerbaycan’da bir vakfın yöneticiliğini yapan Aliyeva, eşinin Cumhurbaşkanı seçilmesinden iki yıl sonra 2005 yılında milletvekili seçilmişti.

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dpa, BD/HS