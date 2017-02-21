T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Aliyev eşini Cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı.

21 Şubat 2017 20:57

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada, Aliyev’in 52 yaşındaki eşini Salı günü başkent Bakü’de yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bir oturumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak takdim ettiği bildirildi.

Azerbaycan’da 2016 yılının eylül ayında düzenlenen ve uluslararası tepkilere yol açan referandum ile anayasada değişiklikler yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı makamı referandumla kabul edilen anayasa değişikliklerinden biri idi. Cumhurbaşkanı Aliyev, yeni anayasa reformu ile yetkilerini genişleterek gücünü pekiştirmişti.

Azerbaycan’da muhalefet tarafından sert bir biçimde eleştirilen anayasa reformu ile cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmış ayrıca cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme yetkisi tanınmıştı.

Mihriban Aliyeva eski milletvekili

55 yaşındaki İlham Aliyev, Hazar Denizi kıyısındaki petrol ve doğal gaz bakımından zengin ülkeyi, 2003 yılından bu yana yönetiyor. Babası Haydar Aliyev, 2003 yılında ağır sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmış ve oğlu İlham Aliyev’i siyasi varisi olarak tanıtmıştı. Ekim 2003 seçimlerinden zaferle çıkan İlham Aliyev, babasından boşalan liderlik koltuğuna oturmuştu.

Aliyev yaklaşık 30 yıldır Mihriban Aliyeva ile evli. Mihriban Aliyeva politik geçmişe sahip bir First Lady. Azerbaycan’da bir vakfın yöneticiliğini yapan Aliyeva, eşinin Cumhurbaşkanı seçilmesinden iki yıl sonra 2005 yılında milletvekili seçilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Azerbaycan CumhurbaşkanıAliyevMihriban Aliyeva Cumhurbaşkanı YardımcısıCumhurbaşkanıMihriban Aliyeva&rsquo;yı Cumhurbaşkanı YardımcısıCumhurbaşkanlığıAliyev&rsquo;inSalıBakü&rsquo;deUlusal Güvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24