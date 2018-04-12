T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Aliyev dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini İlham Aliyev yüzde 86'lık oy oranıyla kazand

12 Nisan 2018 14:05

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan nihai sonuçlara göre yüzde 86'lık oy oranıyla görevdeki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi'nin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3,4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3,01'lik oy oranıyla üçüncü olduğunu açıkladı. Seçime katılma oranının yüzde 74'ün üzerinde olduğu bildirildi.

İlk tebrik eden Erdoğan oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasından dolayı tebrik eden ilk lider oldu. Erdoğan oylamanın sakin ve huzurlu bir ortamda geçmesinden memnuniyet duyulduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'ın önde gelen muhalefet partileri cumhurbaşkanlığı seçimini boykot etmişti. Kayıtlı 5 milyon 100 bin seçmenin bulunduğu Azerbaycan'ın muhalefet temsilcileri Aliyev dışındaki yedi adayın kampanya bile yapmadığı ve oylamanın yönetime demokrat süsü vermeye yaradığı suçlamasında bulunuyor.

Muhalefet tepkili

15 yıldır Azerbaycan'ı yöneten İlham Aliyev böylece girdiği dördüncü cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanmış oldu. Aliyev Şubat ayında herhangi bir neden göstermeden seçimin öne alındığını duyurmuştu. Muhalefet, cumhurbaşkanının seçim kampanyası süresini kısaltmak ve seçim hilelerini önleme çabalarını baltalamak için bu kararı aldığını öne sürmüştü.

İlham Aliyev sonucun açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında "halkın istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdiğini" ve "halk ile iktidar arasındaki birliğin Azerbaycan'ı güçlü bir devlet haline getirdiğini" söyledi. Aliyev Karabağ sorununun çözümündeki tutumlarından geri adım atmadıklarını ve "işgal altındaki bütün topraklarda Azerbaycan bayrağının dalgalanacağı günün geleceğini" sözlerine ekledi.

DW, AFP/AG, BK
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AzerbaycanAliyevCumhurbaşkanıMerkezi Seçim Komisyonu Birleşik Azerbaycan Halk CephesiKudret HasanguliyevZahid OruçCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKarabağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24