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Dünya

Aliyev, Demirel ve Çavuşoğlu'nu kabul etti BAKÜ (A.A)

11 Ekim 2011 00:14

-Aliyev, Demirel ve Çavuşoğlu'nu kabul etti BAKÜ (A.A) - 10.10.2011 -  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ayrı ayrı kabul etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine ''Bakü Uluslararası İnsani Forumu''na katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Aliyev ile yaptığı görüşmede, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile anılarını anlattı. Forumun önemine değinen Demirel, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun ve kardeşliğin gelecekte de gelişeceğine emin olduğunu ifade etti. Görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Aliyev, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in onuruna öğle yemeği verdi. Eski Cumhurbaşkanı Demirel gibi foruma katılmak üzere Bakü'de bulunan AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. AKPM Başkanı Çavuşoğlu görüşmede, Azerbaycan'ın bu yılın Nisan ayında düzenlediği ''Medeniyetlerarası Diyalog Forumu'' ile bugün düzenlediği ''Bakü Uluslararası İnsani Forumu''na değinerek, Azerbaycan'ın AKPM'nin önem verdiği konular üzerine başarılı forumlar düzenlenmesinden dolayı Aliyev'e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü forumun, nisandakinin bir anlamda devamı olduğunu ifade ederek, bu tür etkinliklerin Azerbaycan'da yapılmasının geleneksel hale geldiğini söyledi.

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