Aliyev: Azerbaycan'ı Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacak demiryolu inşasına başlanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan ve Türkiye'ye yönelik lojistik bir hat için Ermenistan sınırından geçecek bir demiryolu inşa edileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yapılan ortak basın toplantısında, demiryolunun Ermenistan sınırındaki Horadiz kasabasından Zangilan'a uzanacak bir hat üzerinde planlandığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yapılan ortak basın toplantısında, demiryolunun Ermenistan sınırındaki Horadiz kasabasından Zangilan'a uzanacak bir hat üzerinde planlandığını söyledi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, demiryolunun yapımının en fazla 2 yıl süreceğini belirten Aliyev, "Ancak bu tarihi beklemememiz gerektiğini ve malların Horadiz'e trenle oradan da tırlarla taşınabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu. "Nahçıvan Koridoru'nun açılışı hayata geçirilecek"