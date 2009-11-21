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Dünya

Aliyev, 'Askeri seçenek masada' dedi

Azerbaycan ve Ermenistan Karabağ sorununun çözümü için yarın bir araya gelecek.

21 Kasım 2009 02:00

T24 - Azerbaycan ve Ermenistan Karabağ sorununun çözümü için yarın bir araya gelecek. Kritik görüşme öncesi Bakü'den önemli bir açıklama var. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması halinde askeri seçeneğin de masada olduğu mesajını verdi.

Aliyev, yarınki görüşmelerin müzakere sürecinde belirleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Azerbaycan Devlet Başkanı,  "Görüşmeden somut bir sonuç çıkmazsa, çözüm için umutlar tükenecek" diye konuştu.

Azeri lider, ülkesinin askeri güç kullanma hakkını da saklı tuttuğunun altını çizdi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ sorununun çözümü, Ankara için de kritik önemde.

Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde Bakü ve Erivan arasındaki bu sorunun çözümünde de somut bir ilerleme sağlanmasını bekliyor.

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