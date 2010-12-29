-ALİYEV 71 MAHKUMU DAHA AFFETTİ BAKÜ (A.A) - 29.12.2010 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 71 mahkumu affetti. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde bugün yayımlanan Aliyev imzalı kararnamede, aralarında Pakistan, Bangladeş, Afganistan ve Azerbaycan vatandaşlarının bulunduğu 71 mahkumun affedildiği belirtildi. Aliyev'in ayrıca 15 mahkumun hapis cezalarını indirdiği, 5 mahkuma verilen para cezalarını affettiği ifade edildi. Af kararnamesinin, iki gün sonra kutlanacak ''Azerbaycanlılar Dayanışma Günü'' ve yeni yıl nedeniyle çıktığı belirtiliyor. Aliyev, Nevruz bayramında da muhalif Azadlık gazetesinin genel yayın yönetmeni Ganimet Zahid'in de aralarında bulunduğu 72 mahkumu affetmişti.