Aliyev - Sarkisyan zirvesi Prag'da



AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önümüzdeki ay Prag'da Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile yeniden bir araya gelecek.



Ermenistan'daKİ temaslardan sonra dün de Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili gelişmeleri görüşen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu Eşbaşkanları, Bakü'nün zirveye onay verdiğini bildirdi. Minsk Grubunun Rusyalı Eşbaşkanı Yuri Merzlyakov, Haydar Aliyev Havalimanı'ndan ayrılırken yaptığı açıklamada, Prag buluşmasında Dağlık Karabağ ile ilgili halen çözümlenememiş konuların müzakere edileceğini söyledi. Prag zirvesinden sonra bölgeye yeniden geleceklerini belirten Merzlyakov, ''Ümit ediyoruz ki; bu görüşme sonuç verecek'' dedi.



Fransız Eşbaşkan Bernard Fassier de Dağlık Karabağ sorununun çözümünü ev inşa etmeye benzeterek, ``Bu, uzun bir süreçtir. Bizim ziyaretlerimiz ve görüşmelerimiz `tuğla koymak' demektir. Ancak, biz evin çatısını kurmaya hazır değiliz. Ümit ediyoruz ki bu yılın sonuna kadar kesin ve ciddi bir ilerleme elde edilecek'' dedi. Fassier, iki liderin Temmuz ayında Rusya'nın Sen-Petersburg kentinde yapacakları görüşmenin Prag buluşmasının sonuçlarına bağlı olduğunu söyledi.



Fransız Eşbaşkan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesinin Dağlık Karabağ sorununun çözümünde etkili olacağını da vurguladı. ABD'li Eşbaşkan Mathew Briza ise Azerbaycan liderliği ile yaptıkları görüşmenin yapıcı geçtiğini ve Bakü'den iyimser duygular içinde ayrıldıklarını bildirdi.