Aliye Kavaf'ın evi soyuldu, eşi görevden alındı

T24

Eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Kavaf’ın geçen ay Ankara-Çayyolu’ndaki evi soyuldu, eşi işinden ayrıldı. Kavaf’ın bir sitedeki evine giren hırsız, 100 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. Polis, 2 kişi olduğunu tespit ettiği hırsızları yakaladı, ama ziynet eşyasına ulaşılamadı. Kavaf hırsız şokunu atlatamamışken, uzun süredir Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan eşi Alaaddin Kavaf da görevden alındı.