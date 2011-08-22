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Aliye Kavaf'ın evi soyuldu, eşi görevden alındı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın milletvekili listesine koymadığı tek bakan olan Selma Kavaf, üst üste tatsız olaylar yaşadı.

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan’ın milletvekili listesine koymadığı tek bakan olan Selma Kavaf, üst üste tatsız olaylar yaşadı.



Eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Kavaf’ın geçen ay Ankara-Çayyolu’ndaki evi soyuldu, eşi işinden ayrıldı. Kavaf’ın bir sitedeki evine giren hırsız, 100 bin liralık ziynet eşyasını çaldı. Polis, 2 kişi olduğunu tespit ettiği hırsızları yakaladı, ama ziynet eşyasına ulaşılamadı. Kavaf hırsız şokunu atlatamamışken, uzun süredir Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan eşi Alaaddin Kavaf da görevden alındı.

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