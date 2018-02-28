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Aliye Boydak'a 7,5 yıl hapis cezası verilerek, tahliye edildi

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin imamı oldukları iddia edilen 6 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı

28 Şubat 2018 21:05

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY\'nin imamı oldukları iddia edilen 6 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak\'ın eşi Aliye Boydak 7 yıl 6 ay hapis cezası alarak, tahliye edildi.
15 şüphelinin yargılandığı dava dosyasında, kalp krizi geçiren tutuksuz sanık Abdullah Cihan hayatını kaybetti. Bir önceki duruşmada ise tutuklu sanık İlhan Coşkun, Bilal Karakuş, Halit Şeker ve tutuksuz sanık Mehmet Yıldız’ın da bu dosyadan ayrı yargılanmasına karar verilmişti. 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında Aliye Boydak Sincan Kadın Cezaevi’nden, Mahmut Yönem ve Ali Koç Burhaniye T Tipi Cezaevi’nden, Ömer Armutoğlu Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Mehmet Ortaköylüoğlu, Yasin İpek ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
60 yaşında 5 çocuk annesi Aliye Boydak mahkemede yaptığı savunmasında, \"Bana örf ve adetten dolayı abla deniliyor. Yardımlarımın bir kısmı o dönemde cemaat olarak bilinen örgüte gitmiş olabilir. Ülkeme ihanet için yapmadım. Toplantılara katılmadım, Bank Asya’da açılan hesaplardan ve yatırımlardan haberim yok. 19 aydır tutukluyum. Benden imam olmaz, zaten benim bilgim buna yetmez\" ifadelerini kullandı.
Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan Mahmut Yönem, Ömer Armutoğlu ve Yasin İpek’e ayrı ayrı 10 yıl, Mehmet Ortaköylüoğlu ile Ali Koç’a ayrı ayrı 8 yıl 9 ay ve Aliye Boydak’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Aliye Boydak’ın cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar veren mahkeme diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca hayatını kaybeden tutuksuz sanık, Abdullah Cihan’ın dosyası da düştü.

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