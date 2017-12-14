Aliye Boydak: Farkında olmadan örgüte yardım yaptık

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY\'nin imamı oldukları iddia edilen 9\'u tutuklu, 10 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak\'ın eşi Aliye Boydak, savunmasında \"Farkında olmadan örgüte yardım yaptık. Yardım yaptığım için kendimi kınıyorum” dedi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Ortaköylüoğlu, Halit Şeker ve Yasin İpek salonda hazır bulunurken, Aliye Boydak, Ömer Armutoğlu, İlhan Coşkun, Mahmut Yönem, Ali Koç ve Bilal Karakuş ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Yıldız ise duruşmaya katılmadı.

Savunmaları alınan sanıklardan Aliye Boydak, soyadıyla yargılanmak istemediğini belirterek, \"Beni ben olduğum için yargılayın. Farkında olmadan örgüte yardım yaptık. Yardım yaptığım için kendimi kınıyorum” şeklinde konuştu.

Sanıklardan Mehmet Ortaköylüoğlu ise 10\'a yakın derneğe üye olduğunu kaydederek, \"GESİAD o derneklerden sadece birisi. İki yemekli toplantısına katılmaktan başka bir şey yapmadım. Buradakilerin hiçbirini tanımıyorum, böyle imamlık olur mu? Şimdi 53 yaşındayım ve 45 yaşımda bir evlat nasip etti. Onun sünnetini yaptırayım, sonra teslim olayım” dedi.

Mahmut Yönem de, 15 Temmuz\'da darbenin karşısında olduğunu ifade ederek, “Tankların üzerine çıktım, mükafatı 17.5 ay cezaevi mi? Öldürülseydim şehit olarak anılacaktım, şu an terörist olarak anılıyorum” diye konuştu.

İlhan Coşkun ise savunmasında FETÖ\'nün imamı olmak için Işık Evleri\'nde kalması gerektiğini, ancak kendi evinden başka bir evde kalmadığını ve ByLock kullanmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, daha önce hayatını kaybeden tutuksuz sanık Abdullah Cihan\'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 21 Şubat 2018’e erteledi.

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