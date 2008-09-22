Alitalia zor durumda

Havacılığın devleri de batıyor

İtalya'nın ulusal havayolu şirketi Alitalia, önümüzdeki perşembe gününe kadar iflastan kurtulmak için somut bir plan ortaya koyamaması durumunda, geçici uçuş lisansını da kaybederek, mevcut seferlerini gerçekleştirme imkânından yoksun kalacak.Alitalia ile İtalya’nın Ulusal Sivil Havacılık Kurumu (ENAC) arasında bugün yapılan görüşme, ulusal hava yolları şirketine ültimatom verilmesiyle sonuçlandı.İtalya Sivil Havacılık Kurumu (ENAC) Başkanı Vito Riggio, Alitalia'yı kayyum olarak yöneten olağanüstü komiser Augusto Fantozzi ile görüşmesinden önce “Radio 24”e yaptığı açıklamada, “Alitalia, geçici lisansla uçuyor. (Maliyet azaltıcı) mali plan 3-4 gün içinde gelmezse lisans iptal edilir” dedi.Fantozzi ise şirketin internet sitesinde yaptığı açıklamada, 30 Eylül'e kadar Alitalia'nın bir kısmı ya da tamamı için teklifte bulunarak, tek ciddi teklifin çekildiğini belirtti.Şirketin satılması için Air France, Lufthansa ve British Airways ile temasa geçen Fantozzi, hiç kimsenin ileri adım atmadığını ifade etti.Air France-KLM'nin Alitalia'yı satın alma girişimi, İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin seçim kampanyası sırasında “Alitalia'nın İtalyan kalması gerektiği” söylemi ve bunun ardından sendikaların karşı çıkması sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.Şirkete talip olan 16 İtalyan şirketinin oluşturduğu CAI adlı konsorsiyum ile yürütülen görüşmelerde 6 sendikanın yaklaşık 3 bin 250 kişinin işten çıkarılmasını öngören plana karşı çıkması nedeniyle geçen hafta çökmüştü.Bazı sendikalar ise CAI'nin, şirketin 19 bin çalışanından 3 bin 250'sinin işten çıkarılmasını, zarar eden güzergahların azaltılması ya da kapatılması ve birçok uçağın satışını öngören planını kabul etmişti.Bir yıldan fazla bir süredir Alitalia'daki yüzde 49,9 hissesini satmaya çalışan İtalyan hükümeti şirkete daha fazla yardım yapmayı ya da yeniden kamulaştırılmasını istemiyor.Alitalia'nın günde 2 milyon avrodan fazla kaybı olduğu tahmin ediliyor.